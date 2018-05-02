AK Parti'den 'Abdüllatif Şener' Açıklaması 'CHP'nin Adayı Olursa...'

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için AK Parti kurucularından eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'i göstermesi halinde AK Parti'nin tepkisinden çok CHP'lilerin tepkisine neden olacağını söyledi.

Mecliste sohbet ettiği basın mensuplarına Şener'in adaylığına ilişkin iddialara dair açıklamalarda bulunan Elitaş, "Bizi değil CHP'lileri Çıldırtır, Çılgın CHP'liler harekete geçebilirler" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının AK Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı adeta çıldırtacak bir aday olduğunu öne sürerek, "Onu en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak adayı açıklayacağız" demişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayı Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

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