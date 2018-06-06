AK Parti Sözcüsü Ünal : Yeni Dönemde Bedelli Askerlik Gündeme Gelecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, gündemdeki bedellli askerlikle ilgili seçimden sonraki süreci işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişten sonra bedelli askerliğin gündeme alınacağını söyleyen Ünal, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatarak, "Biliyorsunuz, bedelli askerlikle ilgili benim olumsuz açıklamam olmadı. O dönemde Başbakan 'Benim bakış açım müspet ama gündemimizde yok' dedi. Bende 'AK Parti olarak gündemimizde yok ama yeni dönemde değerlendirilecek' dedim. Ertesi gün Cumhurbaşkanımız da '24 Haziran'dan sonra değerlendiririz. Bir taraftan terörle mücadele devam ederken bu işin yeni dönemde değerlendirilmesi gerektiğinden hareketle öbür taraftan da siyasi parti olarak bu toplumsal ihtiyaca kayıtsız kalamayız. Yeni dönemde değerlendirilecek. Başbakanımızın da ifade ettiği gibi hızlı ve öncelikli olarak gündemimize alınacak" ifadelerini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİKLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZİ SAYFANIN ALTINDA BULUNAN YORUM KISMINI KULLANARAK BİZLERLE VE DİĞER ZİYARETÇİLERİMİZLE PAYLAŞABİLİRSİNİZ.

KPSSCAFE - ANKARA