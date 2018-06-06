Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

AK Parti Sözcüsü Ünal : Yeni Dönemde Bedelli Askerlik Gündeme Gelecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, gündemdeki bedellli askerlikle ilgili seçimden sonraki süreci işaret etti.

banner396

AK Parti Sözcüsü Ünal : Yeni Dönemde Bedelli Askerlik Gündeme Gelecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, gündemdeki bedellli askerlikle ilgili seçimden sonraki süreci işaret etti.

06 Haziran 2018 Çarşamba 22:13
AK Parti Sözcüsü Ünal : Yeni Dönemde Bedelli Askerlik Gündeme Gelecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, gündemdeki bedellli askerlikle ilgili seçimden sonraki süreci işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişten sonra bedelli askerliğin gündeme alınacağını söyleyen Ünal, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatarak, "Biliyorsunuz, bedelli askerlikle ilgili benim olumsuz açıklamam olmadı. O dönemde Başbakan 'Benim bakış açım müspet ama gündemimizde yok' dedi. Bende 'AK Parti olarak gündemimizde yok ama yeni dönemde değerlendirilecek' dedim. Ertesi gün Cumhurbaşkanımız da '24 Haziran'dan sonra değerlendiririz. Bir taraftan terörle mücadele devam ederken bu işin yeni dönemde değerlendirilmesi gerektiğinden hareketle öbür taraftan da siyasi parti olarak bu toplumsal ihtiyaca kayıtsız kalamayız. Yeni dönemde değerlendirilecek. Başbakanımızın da ifade ettiği gibi hızlı ve öncelikli olarak gündemimize alınacak" ifadelerini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİKLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZİ SAYFANIN ALTINDA BULUNAN YORUM KISMINI KULLANARAK BİZLERLE VE DİĞER ZİYARETÇİLERİMİZLE PAYLAŞABİLİRSİNİZ.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.06.2018 22:25
Anahtar Kelimeler:
Ak PartiAk Parti Sözcüsü Mahir ünal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bedelli Askerlik Çıkacak Mı? Herkes O Tarihi İşaret Ediyor
Bedelli Askerlik Çıkacak Mı? Herkes O Tarihi İşaret Ediyor
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tüm Vatandaşlara Çağrı!
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tüm Vatandaşlara Çağrı!
Bursa Mustafakemalpaşa'da 2 Çocuk Cesedi Bulundu
Bursa Mustafakemalpaşa'da 2 Çocuk Cesedi Bulundu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim