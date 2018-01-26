Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

AK Parti Sözcüsü Ünal: "CHP ÖSO'yu DAEŞ ile İlişkilendirme Gayretinde"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhuriyet Halk Partisinin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatına ilişkin Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik herhangi bir şey söyleyemediği için ÖSO unsurlarını itibarsızlaştırma gayretinde olduğunu öne sürdü. AK Parti Sözcüsü Ünal, DAEŞ'in bir müttefiki varsa onun PKK olduğunu söyledi.

banner396

AK Parti Sözcüsü Ünal: "CHP ÖSO'yu DAEŞ ile İlişkilendirme Gayretinde"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhuriyet Halk Partisinin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatına ilişkin Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik herhangi bir şey söyleyemediği için ÖSO unsurlarını itibarsızlaştırma gayretinde olduğunu öne sürdü. AK Parti Sözcüsü Ünal, DAEŞ'in bir müttefiki varsa onun PKK olduğunu söyledi.

26 Ocak 2018 Cuma 17:45
AK Parti Sözcüsü Ünal: "CHP ÖSO'yu DAEŞ ile İlişkilendirme Gayretinde"

AK Parti Sözcüsü Ünal: "CHP ÖSO'yu DAEŞ ile İlişkilendirme Gayretinde"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhuriyet Halk Partisinin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatına ilişkin Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik herhangi bir şey söyleyemediği için ÖSO unsurlarını itibarsızlaştırma gayretinde olduğunu öne sürdü. AK Parti Sözcüsü Ünal, DAEŞ'in bir müttefiki varsa onun PKK olduğunu söyledi.

Ünal, "CHP, Zeytin Dalı Harekatı'na, Türk Silahlı Kuvvetlerine dönük herhangi bir şey söyleyemediği için sahada bizimle birlikte canını ortaya koyan Özgür Suriye Ordusu'nu itibarsızlaştırmak ve onu terörle, DEAŞ'la ilişkilendirmek için yine maalesef algı operasyonuna başlamış gözüküyor. Şunu bilmeleri gerekiyor ki eğer DEAŞ'ın müttefikini arıyorlarsa DEAŞ'ın müttefiki PYD'dir." dedi. ABD'nin güvenli Hat önerisiyle ilgili kafa karışıklığının devam ettiğini söyleyen Ünal, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün açık bir şekilde PKK ifadesini kullandığını söyledi.

YPG'nin PKK'dan ayrı bir örgüt olmadığını söyleyen Mahir Ünal, CHP'ye de Afrin Harekatıyla ilgili, davette bulunarak , "Cumhuriyet Halk Partisi ısrarla Türkiye'yi ve Türkiye'nin sahadaki müttefiklerini DEAŞ'la, IŞİD'le aynı çerçevede göstermeye ve uluslararası alana dönük bir dil ve söylem kullanmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu tehlikeli söylemden vazgeçmeye davet ediyorum." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Mahir ÜnalMahir ünal Açıklamalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytin Dalı Harekatı'nda Son Durum (Kaç Şehit, Kayı Var?)
Zeytin Dalı Harekatı'nda Son Durum (Kaç Şehit, Kayı Var?)
Portakal Yüklü Tır Binaya daldı! 1 Kişi Yaralandı!
Portakal Yüklü Tır Binaya daldı! 1 Kişi Yaralandı!
Haşim Kılıç'ın Oğlu Hakkındaki Gözaltı Kararının Nedeni Ortaya Çıktı-İşte Onu Ele Veren Kişi
Haşim Kılıç'ın Oğlu Hakkındaki Gözaltı Kararının Nedeni Ortaya Çıktı-İşte Onu Ele Veren Kişi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim