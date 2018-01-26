AK Parti Sözcüsü Ünal: "CHP ÖSO'yu DAEŞ ile İlişkilendirme Gayretinde"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhuriyet Halk Partisinin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatına ilişkin Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik herhangi bir şey söyleyemediği için ÖSO unsurlarını itibarsızlaştırma gayretinde olduğunu öne sürdü. AK Parti Sözcüsü Ünal, DAEŞ'in bir müttefiki varsa onun PKK olduğunu söyledi.

Ünal, "CHP, Zeytin Dalı Harekatı'na, Türk Silahlı Kuvvetlerine dönük herhangi bir şey söyleyemediği için sahada bizimle birlikte canını ortaya koyan Özgür Suriye Ordusu'nu itibarsızlaştırmak ve onu terörle, DEAŞ'la ilişkilendirmek için yine maalesef algı operasyonuna başlamış gözüküyor. Şunu bilmeleri gerekiyor ki eğer DEAŞ'ın müttefikini arıyorlarsa DEAŞ'ın müttefiki PYD'dir." dedi. ABD'nin güvenli Hat önerisiyle ilgili kafa karışıklığının devam ettiğini söyleyen Ünal, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün açık bir şekilde PKK ifadesini kullandığını söyledi.

YPG'nin PKK'dan ayrı bir örgüt olmadığını söyleyen Mahir Ünal, CHP'ye de Afrin Harekatıyla ilgili, davette bulunarak , "Cumhuriyet Halk Partisi ısrarla Türkiye'yi ve Türkiye'nin sahadaki müttefiklerini DEAŞ'la, IŞİD'le aynı çerçevede göstermeye ve uluslararası alana dönük bir dil ve söylem kullanmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu tehlikeli söylemden vazgeçmeye davet ediyorum." dedi.

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