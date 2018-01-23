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AK Parti Hazırladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Gazilik' Teklifi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazi unvanı verilmesine dair yasa teklifi hazırladı.

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AK Parti Hazırladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Gazilik' Teklifi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazi unvanı verilmesine dair yasa teklifi hazırladı.

23 Ocak 2018 Salı 11:08
AK Parti Hazırladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Gazilik' Teklifi

AK Parti Hazırladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Gazilik' Teklifi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazi unvanı verilmesine dair yasa teklifi hazırladı.

Külünk,  Erdoğan'a 'Gazilik' unvanının verilmesinin hem bir geleneğin devamı, hem de uluslararası kararlılığın bir nişanı olacağını söyleyen Külünk, Erdoğan'ın bir çok cephede mücadele verdiğini, 15 Temmuz hain darbe girişimi, MİT tırlarının durdurulması, Davos'taki çıkış, Gezi parkı olayları gibi olayların bunlara bir örnek olduğunu söyledi.

Külünk, "Emek, fikir, ter dökülen ve bütün bir varlık ile can koyulan gazaların komuta edicilerine, mevzi bekleyenlerine ve dolayısıyla vatan uğrunda yara alanlara gazi deriz. Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk, manevi yönü ağır bu unvanını önemle kullanmış bir liderdir. Tam, bütün ve milli bağımsızlık yolunda vatan uğruna yalnız elini değil, tüm varlığını hasreden Sayın Cumhurbaşkanımız, özellikle Davos'taki 'one minute' çıkışının ardından karşı mevzilerin doğrudan hedefi haline gelmiş, saldırıların bizatihi muhatabı olmuştur. Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadele bu manada birçok cephe savaşıyla ilerlemiştir. Öyle ki 7 Şubat MİT krizi bir cepheyken, Gezi hadisesi bir cephe, 17/25 Aralık darbe teşebbüsleri ve MİT TIR'larının durdurulması olayı yine başka cephelerdir." dedi.

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Son Güncelleme: 23.01.2018 13:06
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanCumhurbaşkanıCumhurbaşkanı Erdoğan Gazilik Teklifi
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Cevriye Varol 2 saat önce

Gazilik askerle birlikte savaşan kişiye verilir bin tane korumayla gezende degil

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