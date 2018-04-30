AK Parti Grup Toplantısı Perşembe Gününe Alındı

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Toplantısı Perşembe günü gerçekleştirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) grubundan milletvekillerine az önce bir uyarı yapıldı.

AK Partili milletvekillerine gönderilen yazıda, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde grup tarafından gösterilecek Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi maksadıyla 3 Mayıs Perşembe günü saat 11.00'de kapalı grup toplantısı yapılacağı bildirildi. Milletvekillerine gönderilen bilgilendirme yazısında, "Anayasa'nın 101. ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun 8. maddeleri gereğince 24 Haziran 2018'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde grubumuzca gösterilecek cumhurbaşkanı adayımızın belirlenmesi amacıyla 3 Mayıs Perşembe saat 11.00'de yapılacak kapalı grup toplantımızda hazır bulunmanız önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

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