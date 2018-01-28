AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: "Başarının Sırrı Detaylarda Gizli"

AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti. Burada Konya belediyesinin sosyal faaliyetleri hakkında bilgi alan Çalık, basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Akyürek, ilkokul birinci sınıftan, lise sona kadar şehit , gazi çocuğu, öksüz, yetim, engelli, anne-babası ayrı çocuklara eğitim yardımında bulunulduğu, Türkiye'de ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal kartı hayata geçiren belediye olduklarını belirtirken, KOMEK'in , ASEM'in faaliyetleri hakkında Çalık'ı bilgilendirdi. Çalık, "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları; Konya'yı Dinliyoruz" adlı programa katılmak için Konya'da bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Ben, hizmetleri için Başkana teşekkür ediyorum. 15 yıldır AK Parti, Türkiye'ye hizmet ediyor ve hizmetin en önemli ilk ayağını yerel yönetimler oluşturuyor. Biz, 1994'te yerel yönetimlerde hizmetin ilk ayağını İstanbul'da Cumhurbaşkanımız ile başlattık. O gün verilen emek ve mücadele ile 2002'den itibaren AK Parti, hem Türkiye genelinde hem de il ve ilçelerimizde yerel hizmetlerimizi milletimizle buluşturuyor. Bunun en güzel örneklerinden biri de Konyamız'da. Ben, özellikle Sosyal Politikalar Başkanı olarak sosyal belediyecilik anlayışını Konya'da inşa eden değerli başkanım Tahir Akyürek'e teşekkür ediyorum. Çok güçlü bir sosyal hizmet ekibi ve kadrosu ile sosyal belediyeciliği inşa etmiş.

Eğitimden sağlığa, istihdamdan meslek kurslarımıza, engellilerimize hizmetlerden yaşlılarımıza, hastalarımıza hizmete kadar her alanda çalışmalar yapıyor. Sosyal belediyecilik yerel yönetimlerimizin bundan önce olduğu gibi en önemli adımı. Sosyal belediyecilik alanında atılan bütün adımlar için ben belediye başkanımız nezdinde emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Başarının sırrı detaylarda gizli. Sosyal belediyecilikte ince detay çalışmış olmanız da başarınızın gizli anahtarı" dedi. Ziyarette Konya Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemi ve Sosyal Doku haritasıyla ilgili bir sunum yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Akyürek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık'a İslam Düşünce Atlası ve Tablo hediye etti. Çalık daha sonra engelsiz mekanlar projesi uygulamasını yerinde inceledi.

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