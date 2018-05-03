AK Parti'den Yeniden Milletvekili Adayı Olmayacak İsimler Kesinleşti

AK Parti'de milletvekilliği için başvuru yapmayan isimler belli oldu. Başvuru yapmayan isimler arasında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Eski Bakanlardan Ali Babacan ve Cemil Çiçek de yer alıyor. 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek milletvekili seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday olmak için başvuru yapmayan milletvekillerinin isimleri belli oldu. İşte AK Parti'de daha önce bakanlık, milletvekilliği, genel başkan yardımcılığı da yapan isimlerin yer aldığı o liste :
- Mehmet MÜEZZİNOĞLU
- Burhan KAYATÜRK
- Ekrem ERDEM
- Hüseyin SAMANİ
- İsrafil KIŞLA
- Hüseyin ŞAHİN
- Ahmet DAVUTOĞLU
- Murat GÖKTÜRK
- Fatma Seniha Nükhet HOTAR
- Hasan ÖZYER
- Cemalettin Kani TORUN
- Mehmet Ali PULCU
- İbrahim Mustafa TURHAN
- Recep KONUK
- Coşkun ÇAKIR
- Cemil ÇİÇEK
- Mehmet Ali ŞAHİN
- Ali BABACAN
- Beşir ATALAY
- Özcan ULUPINAR
- Fevzi ŞANVERDİ
- Ayhan GİDER
- İsmail KAHRAMAN
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