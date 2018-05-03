AK Parti'den Yeniden Milletvekili Adayı Olmayacak İsimler Kesinleşti

AK Parti'de milletvekilliği için başvuru yapmayan isimler belli oldu. Başvuru yapmayan isimler arasında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Eski Bakanlardan Ali Babacan ve Cemil Çiçek de yer alıyor. 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek milletvekili seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday olmak için başvuru yapmayan milletvekillerinin isimleri belli oldu. İşte AK Parti'de daha önce bakanlık, milletvekilliği, genel başkan yardımcılığı da yapan isimlerin yer aldığı o liste :

Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Burhan KAYATÜRK

Ekrem ERDEM

Hüseyin SAMANİ

İsrafil KIŞLA

Hüseyin ŞAHİN

Ahmet DAVUTOĞLU

Murat GÖKTÜRK

Fatma Seniha Nükhet HOTAR

Hasan ÖZYER

Cemalettin Kani TORUN

Mehmet Ali PULCU

İbrahim Mustafa TURHAN

Recep KONUK

Coşkun ÇAKIR

Cemil ÇİÇEK

Mehmet Ali ŞAHİN

Ali BABACAN

Beşir ATALAY

Özcan ULUPINAR

Fevzi ŞANVERDİ

Ayhan GİDER

İsmail KAHRAMAN

KPSSCAFE - ANKARA