AK Parti'den Son Dakika Abdullah Gül ve Davutoğlu Açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti MYK toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gündemdeki konuları değerlendiren AK Parti Sözcüsü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı ile Eski Başbakan Davutoğlu ile görüşmesi ve Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine "Biz bununla ilgilenmiyoruz. Biz dedikodularla siyaset yapmıyoruz. Eğer çıkarlar açık ve net bir ifade , bir bu konunun deklare olursa o zaman bizim siyasetimizin gündemine girer. Biz dedikodularımız üzerinden gündem oluşturmayız. Burada görüşmeler yapılmış, yapılıyor, bunlarla ilgili bizim herhangi bir bilgimiz söz konusu değil. Biz işimize, önümüze bakıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eski Meclis Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la görüşme yapacağı haberine ilişkin, "Böyle bir görüşme bir bilgi yok. " dedi.

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