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AK Parti'den 'Meral Akşener' Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Başkan Yardımcılığı teklifi götürüldüğü' yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

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AK Parti'den 'Meral Akşener' Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Başkan Yardımcılığı teklifi götürüldüğü' yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:51
AK Parti'den 'Meral Akşener' Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Başkan Yardımcılığı teklifi götürüldüğü' yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü, "Hiçbir şekilde, bir başkan yardımcılığı teklifinin gitmesi diye bir durum gündeme gelmedi, konuşulmadı. Böyle bir şeyin söz konusu olması da gündemimize hiçbir zaman girmedi.Basında, bazı köşelerde, medya organlarında bu tür haberlerin yayıldığını biz de görüyoruz" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray da bugün sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuş, iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirtmişti.

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