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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na Tepki! 'Kendi Sorunlarına Baksınlar'

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim değerlendirmelerine yönelik açıklama geldi.

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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na Tepki! 'Kendi Sorunlarına Baksınlar'

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim değerlendirmelerine yönelik açıklama geldi.

26 Haziran 2018 Salı 20:28
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na Tepki! 'Kendi Sorunlarına Baksınlar'

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim değerlendirmelerine yönelik açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı'nın Erdoğan'a yönelik, "Demokrasiye inanmayan bir insan tebrik edilemez. Yasama, yargı ve yürütme organını kendisine bağlayan bir insan tebrik edilemez. Tek adam rejimini savunan tebrik edilemez." ifadelerini değerlendiren Ünal, "Eğer demokrasiye inanmayan birisi varsa o da Kemal Kılıçdaroğlu. Demokrasiye inanıyor olsa sandıkta tecelli eden bu sonuçlara saygılı olur." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun vatandaşları 'Aptal' olmakla suçladığını söyleyen Ünal, asıl aptallığın bu tutum olduğunu söyledi.

Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu 8 yenilgi almış. Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş; bir insan azıcık öz eleştiri yapar, azıcık utanır, mahcup olur. Sinirleri bozulmuş bir şekilde bugün kameraların önüne çıktı. Böyle bir öfke, hiddet içerisinde, herkese ders verir tarzda bir konuşma yaptı. Bu, sinirleri bozulmuş bir adamın konuşması. Konuşmakla kalmadı, yok efendim bize telkinde bulunuyorlarmış, kendileri Kuvayımilliyeci'ymiş. Eğer telkinde bulunulan biri varsa bu da Kemal Kılıçdaroğlu'dur." dedi. İnce'nin demokrasyiye saygı duyduğunu ve 'Yenilgiyi kabul ettiğini' hatırlatan AK Parti Sözcüsü, konuşmasına şu şekilde devam etti, "Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun temel sıkıntısı şu; Muharrem İnce'nin, CHP'nin 41 yıldan beri aşamadığı psikolojik bariyeri aşmış olması Kemal Kılıçdaroğlu'nu ciddi anlamda tedirgin etti. Dolayısıyla Cumhurbaşkanına hakaret ederek, AK Parti'ye dönük nefret dili kullanarak, bizim kendisine dönük benzer cevaplar vereceğimizi düşünüp, gündemi değiştirmeye çalışıyor ama her şey son derece açık ve net bir şekilde ortada. Cumhur İttifakı, bu seçimlerin kazananıdır.Kendi parti içindeki sorunlarını, bizim üzerimizden manipülatif bir dille konuşmasın. Kendi içindeki sorunlara baksın." 

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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