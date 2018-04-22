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AK Parti'den İYİ Parti Açıklaması "Özel Kanun Çıkaramayız Bir Sonraki Seçime Hazırlansınlar!"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, seçimlere İYİ Parti'nin katılıp katılamayacağına yönelik önemli açıklamalarda bulundu

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AK Parti'den İYİ Parti Açıklaması "Özel Kanun Çıkaramayız Bir Sonraki Seçime Hazırlansınlar!"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, seçimlere İYİ Parti'nin katılıp katılamayacağına yönelik önemli açıklamalarda bulundu

22 Nisan 2018 Pazar 10:20
AK Parti'den İYİ Parti Açıklaması "Özel Kanun Çıkaramayız Bir Sonraki Seçime Hazırlansınlar!"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, seçimlere İYİ Parti'nin katılıp katılamayacağına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Elitaş, "Türkiye'de 96 kurulmuş parti var. Bu partilerin her an seçime hazır olmaları gerekir. Yeni kurulmuş bir parti o da kusura bakmasın bir sonraki dönemde yapılacak seçime hazırlanması gerekir. Bir partiyle ilgili konuşuyorlar neymiş efendim; seçim kanunundaki bu 6 aylık süre insin mi, inmesin mi? Biz kişiye veya partiye özel kanun çıkaramayız. Ortadaki usuller neyse ona göre süreci devam ettirmemiz gerekir. O söylenen parti 2 seneye yakın bir zamandır kuruldu. 'Hadi seçim hadi seçim' diye ifade etti ama tembellik yapmışlar, çalışmamışlar kanundaki süre içinde sanıyorum 2 yıla yakın bir zamandır bu parti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etti.

2 yıldır büyük kongresini yapamadıysa Türkiye'nin 81 vilayetinin 41'inde örgütlenemediyse bize '15 Temmuz'da seçim yapılacakmış' diye kürsülerde ifade eden bir parti, 15 Temmuz'da seçim olsa dahi seçime girme hakkını elde edemiyorsa, bu süreçte vatandaş nezdinde bir mağduriyet ortaya çıkararak 'Bizim partimizi seçime sokmuyorlar' diye mağdur edebiyatı yapmak için gösterilen bir gayretten başka bir şey değildir." dedi.

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