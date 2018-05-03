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AK Parti'den BBP'ye Kritik Ziyaret

Cumhur İttifakında hareketlilik sürüyor. İttifak'a AK Parti listelerinden girmesi kesinleşen Büyük Birlik Partisi'ne AK Parti'den ziyaret var.

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AK Parti'den BBP'ye Kritik Ziyaret

Cumhur İttifakında hareketlilik sürüyor. İttifak'a AK Parti listelerinden girmesi kesinleşen Büyük Birlik Partisi'ne AK Parti'den ziyaret var.

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:20
AK Parti'den BBP'ye Kritik Ziyaret

Cumhur İttifakında hareketlilik sürüyor. İttifak'a AK Parti listelerinden girmesi kesinleşen Büyük Birlik Partisi'ne AK Parti'den ziyaret var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş , Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi BBP Genel Merkezinde saat 14.00'te ziyaret edecek.

İttifaka ilişkin detayların görüşüleceği ziyaretin ardından BBP Genel Başkanı ve AK Parti yöneticilerinin ortak açıklama yapması bekleniyor. Bilindiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi, BBP'yi Cumhur İttifakında siyasal parti olarak görmek istemediğini açıklamıştı.

Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, ittifakta çoklu parti istemediklerini AK Parti'nin listelerinden BBP'lilerin aday olarak gösterilebileceğini söylemişti.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Ak PartiBbpAk Parti Bbp
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