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AK Parti'de Milletvekili Adayı Gösterilmeyenlerin İsim Listesi

Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında milletvekilliği yapan fakat önümüzdeki seçimlerde aday gösterilmeyen vekillerin tam listesi.

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AK Parti'de Milletvekili Adayı Gösterilmeyenlerin İsim Listesi

Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında milletvekilliği yapan fakat önümüzdeki seçimlerde aday gösterilmeyen vekillerin tam listesi.

22 Mayıs 2018 Salı 09:49
AK Parti'de Milletvekili Adayı Gösterilmeyenlerin İsim Listesi

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri için geri sayım sürüyor. Partiler tarafından YSK'ya sunulan milletvekili listeleriyse dün tamamıyla ortaya çıkmıştı.

Son seçimi büyük bir zaferle tamamlayan AK Parti'de 149 milletvekilinin ismi yeniden milletvekili aday listesinde yer almadı.

YSK'ya sunulan 600 kişilik listede hali hazırda milletvekilliği yapan fakat bir sonraki seçim için aday gösterilmeyen milletvekillerinin listesiyse şu şekilde : 

Fatma Güldemet Sarı
Necdet Ünüvar
Ömer Çelik
Talip Küçükcan

Adnan Boynukara
Salih Fırat
Hatice Dudu Özkal
Cesim Gökçe

Haluk İpek
Ahmet Gündoğdu
Ahmet İyimaya
Ali Babacan

Cemil Çiçek
Ertan Aydın
Murat Alparslan
Vedat Bilgin

Gökçen Özdoğan Enç
Hüseyin Samani
İsrafil Kışla
Abdurrahman Öz

Mehmet Erdem
Ali Aydınlıoğlu
Kasım Bostanlı
Mahmut Poyrazlı
Sema Kırcı

Ataullah Hamidi
Naci Ağbal
Şahap Kavcıoğlu
Enver Fehmioğlu

Ali Ercoşkun
Reşat Petek
Bennur Karaburun
Cemalettin Kani Torun
Hüseyin Şahin

İsmail Aydın
Mehmet Müezzinoğlu
Zekeriya Birkan
Ayhan Gider
Hüseyin Filiz

Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt
Salim Uslu
Tufan Köse
Nihat Zeybekci
Sema Ramazanoğlu

Mehmet Galip Ensarioğlu
Faruk Özlü
Fevai Arslan
Rafet Sezen

Ejder Açıkkapı
Ömer Serdar
Tahir Öztürk
Sebahattin Karakelle

Mustafa Ilıcalı
Orhan Deligöz
Abdülkadir Yüksel-vefat etti
Canan Candemir Çelik
Mehmet Şimşek

Şamil Tayyar
Adem Yeşildal
Fevzi Şanverdi
Mehmet Ontürk
Orhan Karasayar

Nurettin Aras
Said Yüce
Abdullah Başçı
Ayşe Nur Bahçekapılı
Burhan Kuzu

Durmuş Ali Sarıkaya
Ekrem Erdem
Fatma Benli
Feyzullah Kıyıklık
Hasan Sert

Haydar Ali Yıldız
İsmail Kahraman
Hüseyin Bürge
Mehmet Metiner
Mehmet Ali Pulcu

Metin Külünk
Nureddin Nebati
Fatma Seniha Nükhet Hotar
Hüseyin Kocabıyık
İbrahim Mustafa Turhan

Kerem Ali Sürekli
Necip Kalkan
Mehmet Uğur Dilipak
Nursel Reyhanlıoğlu
Veysi Kaynak

Burhanettin Uysal
Mehmet Ali Şahin
Yusuf Selahattin Beyribey
Abdullah Öztürk
Mehmet Demir

Mikail Arslan
Salih Çetinkaya
Reşit Polat
Zeki Aygun
Ahmet Davutoğlu

Hüsnüye Erdoğan
Mehmet Babaoğlu
Muhammet Uğur Kaleli
Mustafa Baloğlu
Ömer Ünal

Mustafa Şükrü Nazlı
Vural Kavuncu
Mustafa Şahin
Nurettin Yaşar
Taha Özhan

Recai Berber
Selçuk Özdağ
Orhan Miroğlu
Yılmaz Tezcan
Hasan Özyer
Nihat Öztürk

Ebubekir Gizligider
Murat Göktürk
Alpaslan Kavaklıoğlu
Erdoğan Özegen
Oktay Çanak
Suat Önal

Hasan Karal
Hikmet Ayar
Ayhan Sefer Üstün
Mustafa İsen
Şaban Dişli
Hasan Basri Kurt

Yasin Aktay
Hilmi Bilgin
Selim Dursun
Faruk Çelik
Kemalettin Yılmaztekin

Mahmut Açar
Mehmet Akyürek
Ayşe Doğan
Metin Akgün
Celil Göçer

Coşkun Çakır
Zeyid Aslan
Ayşe Sula Köseoğlu
Alim Tunç
Beşir Atalay

Burhan Kayatürk
Fikri Demirel
Abdülkadir Akgül
Ertuğrul Soysal

Faruk Çaturoğlu
Hüseyin Özbakır
Özcan Ulupınar

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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