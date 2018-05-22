AK Parti'de Milletvekili Adayı Gösterilmeyenlerin İsim Listesi

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri için geri sayım sürüyor. Partiler tarafından YSK'ya sunulan milletvekili listeleriyse dün tamamıyla ortaya çıkmıştı.

Son seçimi büyük bir zaferle tamamlayan AK Parti'de 149 milletvekilinin ismi yeniden milletvekili aday listesinde yer almadı.

YSK'ya sunulan 600 kişilik listede hali hazırda milletvekilliği yapan fakat bir sonraki seçim için aday gösterilmeyen milletvekillerinin listesiyse şu şekilde :

Fatma Güldemet Sarı

Necdet Ünüvar

Ömer Çelik

Talip Küçükcan

Adnan Boynukara

Salih Fırat

Hatice Dudu Özkal

Cesim Gökçe

Haluk İpek

Ahmet Gündoğdu

Ahmet İyimaya

Ali Babacan

Cemil Çiçek

Ertan Aydın

Murat Alparslan

Vedat Bilgin

Gökçen Özdoğan Enç

Hüseyin Samani

İsrafil Kışla

Abdurrahman Öz

Mehmet Erdem

Ali Aydınlıoğlu

Kasım Bostanlı

Mahmut Poyrazlı

Sema Kırcı

Ataullah Hamidi

Naci Ağbal

Şahap Kavcıoğlu

Enver Fehmioğlu

Ali Ercoşkun

Reşat Petek

Bennur Karaburun

Cemalettin Kani Torun

Hüseyin Şahin

İsmail Aydın

Mehmet Müezzinoğlu

Zekeriya Birkan

Ayhan Gider

Hüseyin Filiz

Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt

Salim Uslu

Tufan Köse

Nihat Zeybekci

Sema Ramazanoğlu

Mehmet Galip Ensarioğlu

Faruk Özlü

Fevai Arslan

Rafet Sezen

Ejder Açıkkapı

Ömer Serdar

Tahir Öztürk

Sebahattin Karakelle

Mustafa Ilıcalı

Orhan Deligöz

Abdülkadir Yüksel-vefat etti

Canan Candemir Çelik

Mehmet Şimşek

Şamil Tayyar

Adem Yeşildal

Fevzi Şanverdi

Mehmet Ontürk

Orhan Karasayar

Nurettin Aras

Said Yüce

Abdullah Başçı

Ayşe Nur Bahçekapılı

Burhan Kuzu

Durmuş Ali Sarıkaya

Ekrem Erdem

Fatma Benli

Feyzullah Kıyıklık

Hasan Sert

Haydar Ali Yıldız

İsmail Kahraman

Hüseyin Bürge

Mehmet Metiner

Mehmet Ali Pulcu

Metin Külünk

Nureddin Nebati

Fatma Seniha Nükhet Hotar

Hüseyin Kocabıyık

İbrahim Mustafa Turhan

Kerem Ali Sürekli

Necip Kalkan

Mehmet Uğur Dilipak

Nursel Reyhanlıoğlu

Veysi Kaynak

Burhanettin Uysal

Mehmet Ali Şahin

Yusuf Selahattin Beyribey

Abdullah Öztürk

Mehmet Demir

Mikail Arslan

Salih Çetinkaya

Reşit Polat

Zeki Aygun

Ahmet Davutoğlu

Hüsnüye Erdoğan

Mehmet Babaoğlu

Muhammet Uğur Kaleli

Mustafa Baloğlu

Ömer Ünal

Mustafa Şükrü Nazlı

Vural Kavuncu

Mustafa Şahin

Nurettin Yaşar

Taha Özhan

Recai Berber

Selçuk Özdağ

Orhan Miroğlu

Yılmaz Tezcan

Hasan Özyer

Nihat Öztürk

Ebubekir Gizligider

Murat Göktürk

Alpaslan Kavaklıoğlu

Erdoğan Özegen

Oktay Çanak

Suat Önal

Hasan Karal

Hikmet Ayar

Ayhan Sefer Üstün

Mustafa İsen

Şaban Dişli

Hasan Basri Kurt

Yasin Aktay

Hilmi Bilgin

Selim Dursun

Faruk Çelik

Kemalettin Yılmaztekin

Mahmut Açar

Mehmet Akyürek

Ayşe Doğan

Metin Akgün

Celil Göçer

Coşkun Çakır

Zeyid Aslan

Ayşe Sula Köseoğlu

Alim Tunç

Beşir Atalay

Burhan Kayatürk

Fikri Demirel

Abdülkadir Akgül

Ertuğrul Soysal

Faruk Çaturoğlu

Hüseyin Özbakır

Özcan Ulupınar

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