Ak :Kayseri'de 20 Bin Kişi İş Sahibi Oldu! Ülke Rekoru Kırdık!

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ev sahipliğinde 2. İstihdam seferberliği toplantısı gerçekleştirildi. KTO Konferans Salonunda Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nce düzenlenen toplantıya KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İŞKUR İl Müdür yardımcısı Ayşe Ak ve kurum temsilcileriyle diğer davetliler katıldı.

Yülsoy toplantıda yaptığı konuşmada, işsizliğin azaltılması için başlatılan Milli İstihdam Seferberliğinin büyük öne sahip olduğunu belirterek, özellikle kadın, genç ve engellilere yönelik bir çok teşvik düzenlemesi getirildiğini söyledi.

Gülsoy, "Şüphesiz ki ilkinde olduğu gibi İstihdam Seferberliğinin ikincisinde de desteklerinizi esirgemeyeceksiniz. Bütün bu çalışmalar aslında daha müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşma yolunda hem bir vatandaş hem de bir girişimci olarak üzerimize düşen mesuliyettir." ifadelerini kullandı.

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ayşe AK, 2017 yılında başlatılan istihdam seferberliğinin ilkinin toplumdan büyük destek aldığını 20 bin yeni istihdamla Türkiye rekoru kırıldığını söyledi. AK, yeni dönemde imalat ve bilişim sektörü teşviklerinin süreceğini bunların geçtiğimiz dönemlerdeki teşviklerin devamı niteliğinde olacağını söyledi.

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