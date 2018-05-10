Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ak :Kayseri'de 20 Bin Kişi İş Sahibi Oldu! Ülke Rekoru Kırdık!

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ev sahipliğinde 2. İstihdam seferberliği toplantısı gerçekleştirildi. KTO Konferans Salonunda Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nce düzenlenen toplantıya KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İŞKUR İl Müdür yardımcısı Ayşe Ak ve kurum temsilcileriyle diğer davetliler katıldı.

banner396

Ak :Kayseri'de 20 Bin Kişi İş Sahibi Oldu! Ülke Rekoru Kırdık!

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ev sahipliğinde 2. İstihdam seferberliği toplantısı gerçekleştirildi. KTO Konferans Salonunda Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nce düzenlenen toplantıya KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İŞKUR İl Müdür yardımcısı Ayşe Ak ve kurum temsilcileriyle diğer davetliler katıldı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 18:36
Ak :Kayseri'de 20 Bin Kişi İş Sahibi Oldu! Ülke Rekoru Kırdık!

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ev sahipliğinde 2. İstihdam seferberliği toplantısı gerçekleştirildi. KTO Konferans Salonunda Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nce düzenlenen toplantıya KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İŞKUR İl Müdür yardımcısı Ayşe Ak ve kurum temsilcileriyle diğer davetliler katıldı.

Yülsoy toplantıda yaptığı konuşmada, işsizliğin azaltılması için başlatılan Milli İstihdam Seferberliğinin büyük öne sahip olduğunu belirterek, özellikle kadın, genç ve engellilere yönelik bir çok teşvik düzenlemesi getirildiğini söyledi.

Gülsoy, "Şüphesiz ki ilkinde olduğu gibi İstihdam Seferberliğinin ikincisinde de desteklerinizi esirgemeyeceksiniz. Bütün bu çalışmalar aslında daha müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşma yolunda hem bir vatandaş hem de bir girişimci olarak üzerimize düşen mesuliyettir." ifadelerini kullandı.

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ayşe AK, 2017 yılında başlatılan istihdam seferberliğinin ilkinin toplumdan büyük destek aldığını 20 bin yeni istihdamla Türkiye rekoru kırıldığını söyledi. AK, yeni dönemde imalat ve bilişim sektörü teşviklerinin süreceğini bunların geçtiğimiz dönemlerdeki teşviklerin devamı niteliğinde olacağını söyledi. 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.05.2018 18:46
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri 20 Bin KişiKayseri 20 Bin Kişi Iş Sahibi Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Aday 5 dakika önce

Külahıma anlatsınlar anamızı ağlattılar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Depboylu : Kamuya Engelli Personel Alımlarındaki Kota Arttırılmalı!
Depboylu : Kamuya Engelli Personel Alımlarındaki Kota Arttırılmalı!
Son Dakika: ÖSYM'den 'Komik' Sınav Ücreti Açıklaması
Son Dakika: ÖSYM'den 'Komik' Sınav Ücreti Açıklaması
Son Dakika! Arda Turan'a Rekor Ceza!
Son Dakika! Arda Turan'a Rekor Ceza!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim