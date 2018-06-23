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Ailenin Hemen Polisi Çağırdı: Apart Otelde 5 Yaşındaki Bir Çocuğu...

Adana'da polis ekipleri bir ihbar üzerine harekete geçti. Aile tarafından yapılan ihbarda 5 yaşındaki çocuğun kaçırılmaya çalışıldığı belirtildi.

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Ailenin Hemen Polisi Çağırdı: Apart Otelde 5 Yaşındaki Bir Çocuğu...

Adana'da polis ekipleri bir ihbar üzerine harekete geçti. Aile tarafından yapılan ihbarda 5 yaşındaki çocuğun kaçırılmaya çalışıldığı belirtildi.

23 Haziran 2018 Cumartesi 11:25
Ailenin Hemen Polisi Çağırdı: Apart Otelde 5 Yaşındaki Bir Çocuğu...

Adana'da feci bir olay yaşandı.

Bölgeden alınan son dakika bilgilerine göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde, apart otel olarak kullanılan binada bir kız çocuğunun zorla tutulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bölgeye hemen ekip sevk edildi.

İhbar üzerine kısa süre içinde olay yerine giden polis ekipleri,  olay yerinde yaptıkları araştırmada, bir kişinin, 5 yaşındaki kız çocuğunu ailesiyle kaldığı apart otelin beşinci kattaki odasından kaçırmaya çalıştığını ancak yakınlarının durumu fark etmesi üzerine bölgeden kaçtığını belirledi.

Polis ekipleri, bölgedeki vatandaşlardan aldığı zanlının eşkal bilgisi doğrultusunda çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarını sürdüren ekipler, çocuğu kaçırmaya çalışan kişinin aile ile aynı katta başka bir odada kalan 30 yaşındaki Emrah Ç. isimli kişi olduğunu tespit etti.

Odasında gözaltına alınan Emrah Ç, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Fatih Polis Merkezine götürüldü. Polis merkezine getirilen kişinin ifadesi alınmaya başladı.

KPSSAFE.COM.TR  |  ANKARA

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Son DakikaHaberAdanaTaciz
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