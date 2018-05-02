Aile Bakanı: Türkiye'de Gençlerine Güvenen Bir Lider Var

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 16 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Anayasa Referandumunda evet çıkmasıyla birlikte Anayasa Değişikliği yapıldığını, gençlerin seçme ve seçilme konusundaki yaş sınırının 18 olarak belirlendiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere sonsuz güveni olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali'ndeki konuşmasında 16 Nisan Referandumunu hatırlatarak, gençlere 24 Haziran çağrısında bulundu. Bakan Kaya, "Ülkemizin geleceğine dönük yaptığımız dönüşümde çok farklı bir yere geldik. Gençlerine güvenen bir lider var Türkiye'de. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliğiyle artık gençler, Türkiye'de tüm karar mercilerinde inşallah temsil edilme imkanı bulacak. Önümüzde 24 Haziran'da çok önemli bir seçim var. İnşallah bu seçimlerde genç kardeşimizin de Meclisin çatısı altında temsil edileceğine inanıyoruz. Daha fazla gencimizi tüm meclislerde görmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Teknolojiyi kullanan değil, üreten bir gençlik yetiştirmek istiyoruz.' Bunun için buradaki stantlarda birçok tecrübeyi edineceksiniz." ifadelerini kullandı.

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