Aile Bakanı Kaya'dan Anneler Günü Mesajı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Anneler günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sosyal medya hesapları ve Kaya'nın hesabından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi , "Varlığıyla bizlere güç veren, çalışan, üreten, gücümüze güç katan annelerimiz... Gün olur vatan ve hürriyet için can verir, gün olur kutlu davamız için evlatlarını bu topraklar için şehadete uğurlar. Üstün cesareti ve kahramanlıklarıyla Anadolu'ya ismini veren, birlik ve beraberliğimizin teminatıdır annelerimiz. Acılarımızı azaltan, sevinçlerimizi çoğaltan, giymeyip giydiren, evlatlarının başarısı, huzuru ve mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz" ifadeleri yer aldı.

Bakan Kaya başta annesi olmak üzere Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

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