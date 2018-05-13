Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Aile Bakanı Kaya'dan Anneler Günü Mesajı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Anneler günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

banner396

Aile Bakanı Kaya'dan Anneler Günü Mesajı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Anneler günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

13 Mayıs 2018 Pazar 10:57
Aile Bakanı Kaya'dan Anneler Günü Mesajı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Anneler günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sosyal medya hesapları ve Kaya'nın hesabından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi , "Varlığıyla bizlere güç veren, çalışan, üreten, gücümüze güç katan annelerimiz... Gün olur vatan ve hürriyet için can verir, gün olur kutlu davamız için evlatlarını bu topraklar için şehadete uğurlar. Üstün cesareti ve kahramanlıklarıyla Anadolu'ya ismini veren, birlik ve beraberliğimizin teminatıdır annelerimiz. Acılarımızı azaltan, sevinçlerimizi çoğaltan, giymeyip giydiren, evlatlarının başarısı, huzuru ve mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz" ifadeleri yer aldı.

Bakan Kaya başta annesi olmak üzere Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

KPSSCAFE- ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Aile BakanıAile Ve Sosyal Politikalar Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydın'da Korkunç Kaza! 6 Yaralı Var
Aydın'da Korkunç Kaza! 6 Yaralı Var
Ankara'da Polise Silahlı Saldırı!
Ankara'da Polise Silahlı Saldırı!
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Af Açıklaması
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Af Açıklaması

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim