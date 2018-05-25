Ahmet Maranki'ye Savcılık Şoku! '25 Haziran'da Gömdüklerimizi Çıkarırız' Demişti!

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkkıında basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlattığı Ahmet Maranki isimli şahsı ifadeye çağırdı.

Akit TV'de katıldığı bir programda, seçimlerden istenen sonuç çıkmaması halinde Belgrad ormanına gömülenlerin çıkarılarak, sokağa çıkılacağı yönünde tehditlerde bulunan Ahmet Maranki, "Şayet olursa gidecek hiç bir yerimiz yok. Benim umudum onun için Kaf Dağı’nın arkasında 25 Haziran’da... Olmadı zaten o zaman artık Belgrad Ormanı’nda ağacın dibinde talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık..." demişti.

Sosyal medyada büyük tepkiye neden olan Maranki'ye bir çok kullanıcı 'Bunun terör örgütü açıklamalarından ne farkı var alenen kan dökeriz diyor' şeklinde tepki göstermişti. Siyasilerin de büyük tepkisini çeken Maranki hakkında soruşturma başlatıldı.