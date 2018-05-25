Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ahmet Maranki'ye Savcılık Şoku! '25 Haziran'da Gömdüklerimizi Çıkarırız' Demişti!

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkkıında basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlattığı Ahmet Maranki isimli şahsı ifadeye çağırdı.

banner396

Ahmet Maranki'ye Savcılık Şoku! '25 Haziran'da Gömdüklerimizi Çıkarırız' Demişti!

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkkıında basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlattığı Ahmet Maranki isimli şahsı ifadeye çağırdı.

25 Mayıs 2018 Cuma 16:41
Ahmet Maranki'ye Savcılık Şoku! '25 Haziran'da Gömdüklerimizi Çıkarırız' Demişti!

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkkıında basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlattığı Ahmet Maranki isimli şahsı ifadeye çağırdı.

Akit TV'de katıldığı bir programda, seçimlerden istenen sonuç çıkmaması halinde Belgrad ormanına gömülenlerin çıkarılarak, sokağa çıkılacağı yönünde tehditlerde bulunan Ahmet Maranki, "Şayet olursa gidecek hiç bir yerimiz yok. Benim umudum onun için Kaf Dağı’nın arkasında 25 Haziran’da... Olmadı zaten o zaman artık Belgrad Ormanı’nda ağacın dibinde talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık..." demişti.  

Sosyal medyada büyük tepkiye neden olan Maranki'ye bir çok kullanıcı 'Bunun terör örgütü açıklamalarından ne farkı var alenen kan dökeriz diyor' şeklinde tepki göstermişti. Siyasilerin de büyük tepkisini çeken Maranki hakkında soruşturma başlatıldı. 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
ahmet maranki ye savcılık şoku haziran da gömdüklerimizi çıkarırız demişti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK'dan Son Dakika Solo Türk Pilotları Açıklaması
TSK'dan Son Dakika Solo Türk Pilotları Açıklaması
Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasında Kavga Çıktı! Ölü ve Yaralılar Var!
Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasında Kavga Çıktı! Ölü ve Yaralılar Var!
Akarca : Bedelli Askerlik Seçimden Sonra
Akarca : Bedelli Askerlik Seçimden Sonra

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim