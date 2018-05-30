Ahmet Maranki Belgrad Ormanına Ne Gömdüklerini Açıkladı

Akit TV canlı yayınında yaptığı açıklama sonrası hakkında "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılması istemiyle soruşturma açılan Prof. Dr. Ahmet Maranki'nin, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Maranki Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadesinde, söz konusu programda, Türkiye'nin içinde bulunduğu güncel meselelerin değerlendirildiğini, programın yaklaşık 2 saat sürdüğünü, programda değişik konularla ilgili görüşlerini dile getirdiğini söyledi.

Maranki ifadesinde şu ifadelere yer verdi:

"Günümüzde de aynı geçmişte olduğu gibi bu tür hareketlerin olduğunu söyledim. 15 Temmuz gibi bir olayı yaşayan ülkemizin bu badireden büyük bir başarı ile çıkmasını değerlendirdim ve tam bu sürede 15 Temmuz'un değişik bir türü olarak dövizle ilgili adeta bir iktisadi darbe yaparak hükümeti zor durumda bırakmak ve sonucunda düşürmek senaryoları ile ilgili kendi birikimim ve aldığım eğitimle detaylı değerlendirme yaptım."

"Söz konusu bölümde olayları anlatırken 'Olmadı artık Belgrad ormanlarında talim şeyimizi oraya gömdük, çıkaracağız.' cümlesinden sonra devamında, bu sözlerim ile ne söylemek istediğimi şu şekilde açıklamıştım. Bu millet, 15 Temmuz'da nasıl tanka tüfeğe saldırmış ise bu şekilde bir saldırı olur ise aynı şekilde millet olarak da şahsım olarak vatanı savunacağımı söylemiştim. Belgrad ormanı söylemi de şuradan çıkmıştır. Ben 1980 öncesi üniversitede okuyordum. O dönem yine sağ sol çatışması başta olmak üzere değişik terör saldırıları ile karşı karşıyaydı. O dönem ben adeta hayatta kalma ve öğrenimimi tamamlamak amacıyla judo gibi savunma sporlarına başladım. Zaman zaman arkadaşlarımızla Belgrad ormanlarına gider, orada olaylara karşı duyduğumuz kin ve nefreti, öfkemizi ağaçların altına toprağa gömerek bir nevi kendimizi topraklayıp stresimizi atıyorduk. Sporumuzu yapıyorduk ve bununla ilgili kendimizi geliştiriyorduk."

İnsanları sükunete, sağlıklı yaşamaya ve düşünmeye sevk eden konferanslar verdiğini aktaran Maranki, şunları söyledi:

"Dolayısıyla bizim silahla, tüfekle, tabancayla işimiz olmaz. Sadece 15 Temmuz gibi bazı operasyonlar, darbe teşebbüsleri olursa ülkemizi savunmak amacıyla tankın, tüfeğin önüne çıkarız. Bizim eserlerimiz ortadadır. Tüm medyada yaptığımız binlerce program ortadadır, yaklaşık 1,5 milyon takipçimizle birlikte birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi için çalışmaktayız."

"Akit TV'deki program sonrasında bize karşı yapılan planlı bir saldırıdır ve belli örgütler tarafından servis edilmiş olduğunu tahmin etmekteyim." diyen Maranki, programdaki konuşmasının başından sonuna kadar dinlenildiğinde herhangi bir olumsuzluk veya suç teşkil edilebilecek bir husus olmadığını öne sürdü.

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