Ahmet Kural'ın Savcıya Verdiği İfade Ortaya Çıktı!

Ünlü Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı gerekçesi ile Sıla ve avukatı tarafından savcılığa hakkında suç duyurusunda bulunulan ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Kanald Haber'den Emrullah Erdinç Ahmet Kural'ın savcılıktaki ifadesine ulaştı. Sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun savcılığa şikayet etmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan ünlü oyuncu Ahmet Kural, dün İstanbul Adalet Sarayı’na giderek ‘şüpheli’ sıfatıyla savcıya ifade vermişti. Ahmet Kural'ın savcılık ifadesine Kanal D Ana Haber ulaştı..

Kural'ın ifadesi şu şekilde:

"Ayrıldıktan 4 ay sonra Sıla Hanım bana mesajlar atmaya başladı, aradı, yeniden barışmak ve görüşmek istediğini söyledi. Ben ilişkiye başlamak istemediğimden mesajlara ve aramalara dönüş yapmadım." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Ahmet Kural "Sıla Hanım mesajla bana 'sana şarkı yaptım' dedi. Telefonuma da yaptığı şarkıyı gönderdi. Ben bunun üzerine mutlu oldum. İkinci bir şans vermem gerektiğini düşündüm.Sıla Hanım, ablamla tanışmadığından yemeğe gelmek istedi, ben de mutlu oldum ve kabul ettim. O gün bir aile yemeği yedik ve birlikte alkol aldık" diyerek o gecenin nasıl başladığını anlattı.

SILA AHMET KURAL'DAN ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYORMUŞ

Ahmet Kural ifadesine şöyle devam etti; "Benim ikamet ettiğim evde ilk önce mutfak kısmında oturup sohbet etmeye başladık. Sohbet esnasında konuyu ben bir önceki ayrılık konumuza ve durumuna getirdim. Çünkü her seferinde farklı cevaplar verdiği için inanmakta güçlük çekiyordum. Bana daha önce eski arkadaşı olduğunu söylemişti, yine başka seferinde albüm kapağı için görüştüğünü söyledi, yine bir keresinde o bana asılıyor şeklinde cevap vermişti. Bu sebeplerden dolayı ayrılık konusunu açtım. Sıla Hanıma, 'Anne ve babamın yanından geliyoruz, ilişkimiz güzel gidiyor, aile kurmayı planlıyoruz, benden çocuk sahibi olmak istediğini söylüyorsun, eğer böyle bir konu varsa, lütfen kırma beni söyle' dedim. Ben böyle söyleyince 'evet ben senin canın yansın istedim, birlikteydik' dedi. Tartışma da bunun üzerine başladı." şeklinde ifade verdi.

"SENİ BİTİRECEĞİM AHMET KURAL"

Ahmet Kural Sıla'nın verdiği cevap karşısında çok kötü olduğunu söyleyerek ifadesine şöyle devam etti; "Başımdan aşağıya adeta kaynar sular döküldü. Sıla Hanım'dan evi hemen terk etmesini istedim. Şoförünü aramasını istedim. Sıla Hanım'a en azından bir merhabamız kalsın dedim. Fakat o evden gitmek istemedi, ben de kendisine neden bu kadar yalan söylediğini, artık birlikte olamayacağımızı söyledim, ısrarla evden gitmesini istedim. Ancak evden gitmedi. Biz bu sırada hala mutfak kısmında bulunuyorduk. Ben kendi telefonumdan Sıla Hanım'ın şoförünü arayacakken Sıla Hanım, benim bileklerimden tuttu, yaklaşık 10-15 kere yalvarırım git, dedim. Bana şoförü arattırmadı, kendisi de aramadı. Bu sırada hala bileklerimden tutuğu için ben önce ellerimi çektim, ellerimi çekince boşlukta kalan Sıla Hanım yere düştü.

Masadan kalktım ve mutfak kapısına doğru yöneldim. Sıla Hanım, benim tişörtümün arkasından tutup mutfaktan çıkmamam için beni durdurmaya çalıştı. Kendimi kurtarmak için yine tişörtümü çektim, yine düştü, ben salona gittim. Sıla Hanım da arkamdan geldi. Orada karşılıklı bağrışma oldu ve seslerimizi yükselttiğimizi kabul ediyorum, fakat incitici bir söz söylemedim. Sinkaflı bir söz söylemedim. Tehditte bulunmadım. O sırada ikimiz de alkollüydük. İkimiz de birbirimizi kollarından tutup sarstığımız oldu. Bu şekilde bir kaç kere yere düştü. Bu tartışma hali yaklaşık on beş dakika civarında devam etti.. Bahsedildiği gibi 45 dakika boyunca devam eden bir tartışma ve şiddet olmadı, bir süre sonra sakinleştik, o mutfağa geçti ben salonda kaldım. Sonrasında kapının açıldığını duydum, Sıla Hanım bağırarak 'seni bitireceğim Ahmet Kural' tehdidi savurarak evden çıktı." ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; Kanal D Haber

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