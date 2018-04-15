Ahmet Hakan'dan ABD'nin Suriye Operasyonu Hakkında Flaş Yorumlar

Hürriyet Gazetesi yazarı ve ünlü yorumcu Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında ABD'nin Suriye'yi vurmasını değerlendirdi.

Bölgedeki durum ve saldırıyı değerlendiren Ahmet Hakan, bu operasyonun kendi vicdanına hitap etmediğini söyledi. Operasyon ile Esad'ın bitirilmediğini, Suriye'de devam eden iç savaşın sona erdirilmediğini söyleyen Ahmet Hakan, yazısında şu açıklamaları yaptı:

"Bu operasyon Esad’ı bitirdi mi?

HAYIR!

Bu operasyon Esad’ın masum insanları öldürme potansiyelini darmaduman etti mi? HAYIR!

Bu operasyon Suriye’deki iç savaşın sona ermesine zerre katkı sağladı mı?

HAYIR!

Bu operasyon Suriye’de masum insanların çektiği çilelerin sona ermesine umut oldu mu?

HAYIR!

Bu operasyon Rusya’nın Esad’a kol kanat germesinden vazgeçirdi mi?

HAYIR!

Bu operasyon yeryüzündeki bir tek insanın bile vicdanında hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak denli olumlu tesir uyandırdı mı?

HAYIR!

Bu operasyon kimyasal ya da konvansiyonel silahlarla masumların öldürülmelerine gıdım engel olabildi mi?

HAYIR!

Peki neye yaradı bu operasyon?

Neye yarayacak?

Sadece ve sadece...

ABD iç siyasetinde bunalan ve bunaltılan Trump’ın biraz rahatlamasına yaradı!

Yahu Trump azıcık rahatladı diye...

Niye benim vicdanım da rahatlasın ki!

KAFAMIZ KARIŞTI

- Tam “Putin Reis” diyorduk ki... Bir anda “Trump Reis” dedirttiler.

- Tam “Amerikan emperyalizmi” diyorduk ki... Bir anda “Rus emperyalizmi” dedirttiler.

- Tam “Rusya/Türkiye/İran” diyorduk ki... Bir anda “ABD/İngiltere/Türkiye” dedirttiler.

NİYE? NİYE? NİYE?

EĞER Amerikan operasyonu...

İnsanlığın vicdanına tercüman olduysa...

Bekir Bozdağ...

Niye...

İnceden bir gurur edasıyla...

“Operasyonda İncirlik Üssü kullanılmamıştır” diye açıklama yapıyor ki?

Niye? Niye? Niye? Niye?

ABD VURUNCA

- DOĞU PERİNÇEK: AK Parti ile tüm köprüleri attı.

- AHMET DAVUTOĞLU: Konya’da gövde gösterisi yaptı.

- ABDULLAH GÜL: Bir konferansla yeniden gündeme geldi.

- HÜSNÜ MAHALLİ: Yeniden propaganda atağına kalktı.

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Kaynak: Hurriyet