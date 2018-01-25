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Ahlaksızlığın Bu Kadarı! Evli Kadın İki Erkekle Beraber Olup...

Tunceli'de bir kadın, ayrı yaşadığı kocasına kar maskeli adamlarla zorla 3 milyon liralık senet imzalattı, kısa süre sonra da polis tarafından yakalandı. Tunceli'de ayrı yaşadığı kocasına tuzak kuran kadın, kar maskeli 2 adamıyla 3 milyon liralık senet imzalattı.

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Ahlaksızlığın Bu Kadarı! Evli Kadın İki Erkekle Beraber Olup...

Tunceli'de bir kadın, ayrı yaşadığı kocasına kar maskeli adamlarla zorla 3 milyon liralık senet imzalattı, kısa süre sonra da polis tarafından yakalandı. Tunceli'de ayrı yaşadığı kocasına tuzak kuran kadın, kar maskeli 2 adamıyla 3 milyon liralık senet imzalattı.

25 Ocak 2018 Perşembe 15:55
Ahlaksızlığın Bu Kadarı! Evli Kadın İki Erkekle Beraber Olup...

Ahlaksızlığın Bu Kadarı! Evli Kadın İki Erkekle Beraber Olup...

Tunceli'de bir kadın, ayrı yaşadığı kocasına kar maskeli adamlarla zorla 3 milyon liralık senet imzalattı, kısa süre sonra da polis tarafından yakalandı. Tunceli'de ayrı yaşadığı kocasına tuzak kuran kadın, kar maskeli 2 adamıyla 3 milyon liralık senet imzalattı.

Polisin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanan kadın ve 2 adamı tutuklandı. Elde edilen bilgilere göre, M.G. ile karısı 3 ay önce boşanma kararı alarak ayrı yaşamaya başladı. Bu sırada kocasını telefonla arayarak görüşmek istediğini söyleyen kadın, buluşma adresine giden kocasının önüne kar maskeli iki şahıs çıkararak, 1'er milyon TL'lik 3 senedi zorla imzalattı. M.G.'nin şikayeti sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada senetleri bıçak zoruyla imzalatan kar maskeli şüpheli ve onları azmettiren ahlaksız kadını yakaladı. Emniyetteki işlemleri sonra eren 3 şüpheli nitelikli yağma suçundan adliyeye sevk edildi. Kocasına tuzak kuran kadının iki adamla da gönül ilişkisi olduğu iddia edildi.

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