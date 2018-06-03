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Ahıska Türklerine Vatandaşlık Verilecek

Antalya'da Dünya Ahıska Türkleri Birliği'nin açılış törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada Ahıska Türk'lerine yönelik vatandaşlık çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

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Ahıska Türklerine Vatandaşlık Verilecek

Antalya'da Dünya Ahıska Türkleri Birliği'nin açılış törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada Ahıska Türk'lerine yönelik vatandaşlık çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

03 Haziran 2018 Pazar 11:18
Ahıska Türklerine Vatandaşlık Verilecek

Antalya'da Dünya Ahıska Türkleri Birliği'nin açılış törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada Ahıska Türk'lerine yönelik vatandaşlık çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

 Antalya'daki seçim çalışmalarını sürdüren Bakan Çavuşoğlu, DATÜB'ün Çağlayan Mahallesi'ndeki ofis açılışına katıldı. Burada Ahıska Türkleri ile dayanışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, 30 bin Ahıska Türk'üne vatandaşlık verileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Ahıska Türkleri 'Bizim için vatan Türkiye'dir, biz Türkiye'de yaşamak istiyoruz' diyorlar ve biz bundan da memnunuz. Türkiye'de yaşamak isteyen Ahıskalı kardeşlerimizin sorunlarını çözmek de bu kardeşinize ve Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Oturum sorununuz çözüm buldu. Şimdi siz 'Biz artık vatandaşlık istiyoruz' dediniz. Eylül ayında kanunu çıkardık. Önce 24 bin civarında, şimdi de 30 bin civarında Ahıska Türk'ü için vatandaşlık veriyoruz. Ahıska Türkleriyle birlikte inşallah Türkiye'yi büyüteceğiz, kalkındıracağız. Sizlerle etle tırnak gibi olduk." dedi.

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