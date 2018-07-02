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Ağrıdan Kahreden Haber: Minik Leyla'dan Acı Haber

Ağrı'dan kahreden haber geldi. Bayram ziyareti sırasında kaybolan ve haftalardır aranan minik Leyla'dan kötü haber geldi.

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Ağrıdan Kahreden Haber: Minik Leyla'dan Acı Haber

Ağrı'dan kahreden haber geldi. Bayram ziyareti sırasında kaybolan ve haftalardır aranan minik Leyla'dan kötü haber geldi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:50
Ağrıdan Kahreden Haber: Minik Leyla'dan Acı Haber

Son dakika haberi... Son dakika haberi..

Ağrı'da ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve haftalardır aranan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü halde bulundu.

CANSIZ BEDENİ VAN'IN KÖYÜ'NDE BULUNDU

Ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni  Van'ın Bezirhane Köyü'nde bulundu.

Minik Leyla'nın ölüm nedeni araştırılıyor.

CESEDİNİN BUGÜN BIRAKILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR
 

Önceki gün Sondaj yapılan bölgede bugün bir kez daha arama yapıldığı ve Leyla'nın cansız bedeninin bu arama sırasında bulunduğu belirtiliyor. Yerel yöneticiler, dün aranmasına rağmen bulunamamasının nedeni olarak küçük çocuğun bedeninin bugün bırakıldığı düşünülüyor.

YÜZÜNDE DARP İZLERİ OLDUĞU VAR

Küçük Leyla'nın yüzünde darp izlerinin olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Leyla'nın cansız bedeni kaybolduğu köyün 3 kilometre uzağında bulundu. Habertürk TV'ye bağlanan İHA Ağrı muhabiri Ahmet Genç ise minik Leyla'nın cansız bedeninin dere kenarında bulunduğunu ifade etti.

AFAD İLK AÇIKLAMAYI YAPTI

AFAD Başkanı canlı yayında , "Açıklamayı Vali yapacak. AFAD ekipleri olarak bölgede çalışma yapıyoruz. Bütün detayları Vali açıklayacak. Tekrar başımız sağolsun" diye konuştu.

Jandarma, AFAD, UMKE, Kızılay ve arama kurtarma ekipleri, günlerce metruk binalarda, tarlalarda ve sazlıklarda Leyla'yı aradı.

Bakılan yerlerin üzerinden defalarca geçildi. Köyde başlatılan çalışmalar köy dışına kadar taştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan özel ekip, Leyla'yı aramak için seferber oldu. Sadece görevliler değil, çalışmalara Batman'dan gelen 5 kişilik gönüllü avcı ekibi de katıldı.

Dere yataklarında ipucu aradılar. Bugün ise minik Leyla'dan acı haber geldi.

SON KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

AYRINTILAR GELİYOR..

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son Güncelleme: 02.07.2018 18:52
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Leyla AğrıAğrıLeylaSon Dakika
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Ömer 58 dakika önce

Allah kahretmesin :(

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okuyucu 55 dakika önce

Allah, ailesine bol sabır versin, olayın failini de bildiği gibi yapsın.. Şerefsiz adam!

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Hilal 52 dakika önce

Allah belanı versin soysuz serefsizler

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Vicdan 50 dakika önce

Allah belanizi versin ulan.lanet olsun yapana sebep olana...

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Okuyucu 45 dakika önce

Bunu kim öldürdü acaba

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ismail 41 dakika önce

ALLAH zaten belasını vermiş. Vermemiş olsaydı bu şerefsizliği yaparmıydı?

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Ferah atila 41 dakika önce

Daha kaçıncı küçük bedeni toprağa gömülecek kaçıncısına tecavüz edilecek biride çıkıp dur desin Allah yapana ve sebep olanı kahretsin#idamgelsin

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engin 40 dakika önce

Allah aylesine sabır versin sebep olanında Allah belasını versin

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