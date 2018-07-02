Ağrıdan Kahreden Haber: Minik Leyla'dan Acı Haber

Son dakika haberi... Son dakika haberi..

Ağrı'da ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve haftalardır aranan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü halde bulundu.

CANSIZ BEDENİ VAN'IN KÖYÜ'NDE BULUNDU

Ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni Van'ın Bezirhane Köyü'nde bulundu.

Minik Leyla'nın ölüm nedeni araştırılıyor.

CESEDİNİN BUGÜN BIRAKILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR



Önceki gün Sondaj yapılan bölgede bugün bir kez daha arama yapıldığı ve Leyla'nın cansız bedeninin bu arama sırasında bulunduğu belirtiliyor. Yerel yöneticiler, dün aranmasına rağmen bulunamamasının nedeni olarak küçük çocuğun bedeninin bugün bırakıldığı düşünülüyor.

YÜZÜNDE DARP İZLERİ OLDUĞU VAR

Küçük Leyla'nın yüzünde darp izlerinin olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Leyla'nın cansız bedeni kaybolduğu köyün 3 kilometre uzağında bulundu. Habertürk TV'ye bağlanan İHA Ağrı muhabiri Ahmet Genç ise minik Leyla'nın cansız bedeninin dere kenarında bulunduğunu ifade etti.

AFAD İLK AÇIKLAMAYI YAPTI



AFAD Başkanı canlı yayında , "Açıklamayı Vali yapacak. AFAD ekipleri olarak bölgede çalışma yapıyoruz. Bütün detayları Vali açıklayacak. Tekrar başımız sağolsun" diye konuştu.

Jandarma, AFAD, UMKE, Kızılay ve arama kurtarma ekipleri, günlerce metruk binalarda, tarlalarda ve sazlıklarda Leyla'yı aradı.

Bakılan yerlerin üzerinden defalarca geçildi. Köyde başlatılan çalışmalar köy dışına kadar taştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan özel ekip, Leyla'yı aramak için seferber oldu. Sadece görevliler değil, çalışmalara Batman'dan gelen 5 kişilik gönüllü avcı ekibi de katıldı.

Dere yataklarında ipucu aradılar. Bugün ise minik Leyla'dan acı haber geldi.

SON KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

AYRINTILAR GELİYOR..

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA