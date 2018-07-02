Ağrıdan Kahreden Haber: Minik Leyla'dan Acı Haber

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Ağrı'da ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve haftalardır aranan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü halde bulundu.
CANSIZ BEDENİ VAN'IN KÖYÜ'NDE BULUNDU
Ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni Van'ın Bezirhane Köyü'nde bulundu.
Minik Leyla'nın ölüm nedeni araştırılıyor.
CESEDİNİN BUGÜN BIRAKILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR
Önceki gün Sondaj yapılan bölgede bugün bir kez daha arama yapıldığı ve Leyla'nın cansız bedeninin bu arama sırasında bulunduğu belirtiliyor. Yerel yöneticiler, dün aranmasına rağmen bulunamamasının nedeni olarak küçük çocuğun bedeninin bugün bırakıldığı düşünülüyor.
YÜZÜNDE DARP İZLERİ OLDUĞU VAR
Küçük Leyla'nın yüzünde darp izlerinin olduğu belirtiliyor.
Öte yandan, Leyla'nın cansız bedeni kaybolduğu köyün 3 kilometre uzağında bulundu. Habertürk TV'ye bağlanan İHA Ağrı muhabiri Ahmet Genç ise minik Leyla'nın cansız bedeninin dere kenarında bulunduğunu ifade etti.
AFAD İLK AÇIKLAMAYI YAPTI
AFAD Başkanı canlı yayında , "Açıklamayı Vali yapacak. AFAD ekipleri olarak bölgede çalışma yapıyoruz. Bütün detayları Vali açıklayacak. Tekrar başımız sağolsun" diye konuştu.
Jandarma, AFAD, UMKE, Kızılay ve arama kurtarma ekipleri, günlerce metruk binalarda, tarlalarda ve sazlıklarda Leyla'yı aradı.
Bakılan yerlerin üzerinden defalarca geçildi. Köyde başlatılan çalışmalar köy dışına kadar taştı.
İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan özel ekip, Leyla'yı aramak için seferber oldu. Sadece görevliler değil, çalışmalara Batman'dan gelen 5 kişilik gönüllü avcı ekibi de katıldı.
Dere yataklarında ipucu aradılar. Bugün ise minik Leyla'dan acı haber geldi.
SON KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
AYRINTILAR GELİYOR..
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Allah kahretmesin :(
Allah, ailesine bol sabır versin, olayın failini de bildiği gibi yapsın.. Şerefsiz adam!
Allah belanı versin soysuz serefsizler
Allah belanizi versin ulan.lanet olsun yapana sebep olana...
Bunu kim öldürdü acaba
ALLAH zaten belasını vermiş. Vermemiş olsaydı bu şerefsizliği yaparmıydı?
Daha kaçıncı küçük bedeni toprağa gömülecek kaçıncısına tecavüz edilecek biride çıkıp dur desin Allah yapana ve sebep olanı kahretsin#idamgelsin
Allah aylesine sabır versin sebep olanında Allah belasını versin