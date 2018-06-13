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Ağrı Valisi Bugün Açıkladı: 5 Bin Kişiye İş İmkanı Sağlanacak

Ağrı'da yapımına başlanan Ağrı Tekstil Kent, işsizlikle mücadele etme konusunda yetersiz kaldığı belirtilen kentte 5 bin kişiye istihdam sağlayarak şehrin tekstil alanında söz sahibi olmasını sağlayacak.

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Ağrı Valisi Bugün Açıkladı: 5 Bin Kişiye İş İmkanı Sağlanacak

Ağrı'da yapımına başlanan Ağrı Tekstil Kent, işsizlikle mücadele etme konusunda yetersiz kaldığı belirtilen kentte 5 bin kişiye istihdam sağlayarak şehrin tekstil alanında söz sahibi olmasını sağlayacak.

13 Haziran 2018 Çarşamba 15:43
Ağrı Valisi Bugün Açıkladı: 5 Bin Kişiye İş İmkanı Sağlanacak

Ağrı Valisi Süleyman Elban, göreve başladıktan sonra kentin istihdam ve kalkınmasına yönelik çalışmalara hız verildiğini, şehrin kalkınmada öncelikli 6. bölgede bulunduğunu belirtti.

Elban," Ancak Malatya, Adıyaman, Urfa da bizimle aynı bölgede. Dolayısıyla İstanbul, Bursa'daki yatırımcılara Ağrı'da yatırım yapın dediğimizde bu yatırımcı Ağrılı bile olsa maalesef diğer illere göre bizi daha dezavantajlı görüp oraları tercih ediyorlardı. 'Biz yeri size veriyoruz. Binayı yapıyoruz. Elektrik, su, doğalgazı, hepsini getiriyoruz. Sadece siz içerisine makinelerinizi getirip kuruyorsunuz.' önerisiyle gittik. Bu işle iştigal eden Ağrılı hemşehrilerimiz başta olmak üzere ilgi göstermeye başladılar." dedi.

5 bin kişiye iş imkanı getirecek projeyle ilgili temelin atıldığını söyleyen Elban, "Bizimle mutabakat sağlayan ve hemen geleceğini söyleyen yatırımcılar için yaklaşık 16 bin metrekarelik ilk etabın bugün temelini atıyoruz.Kısmet olursa bu etap belli bir aşamaya geldiğinde yeni talep sahipleri için de ikinci etabı yapalım ve yatırımcıların hizmetine sunalım istiyoruz. Şu temelini attığımız yerde yaklaşık 2 bin kişi istihdam edilecek. Buranın tamamındaki 50 bin metrekarelik alanda yapılacak tüm tesisleri faaliyete geçirirsek atölyelerde çalışacak kişi sayısı 5 binin üzerinde olacak. Ağrı kökenli uluslararası düzeyde tekstil işiyle uğraşan hemşehrilerimiz var. Onların da ilgisi olduğunu biliyoruz. Sürekli soruyorlar. İnşallah kısa süre içerisinde bu alanı da doldururuz diye tahmin ediyorum. Buraya gelecek firmaların hepsi ihracata yönelik çalışan uluslararası firmalar." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 13.06.2018 15:45
Anahtar Kelimeler:
AğrıAğrı Valisi
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