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Ağrı'dan Kahreden Haber Geldi! Şehit ve Yaralılar Var

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit olurken, 5 askerimizin yaralandığı bildirildi.

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Ağrı'dan Kahreden Haber Geldi! Şehit ve Yaralılar Var

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit olurken, 5 askerimizin yaralandığı bildirildi.

14 Nisan 2018 Cumartesi 17:18
Ağrı'dan Kahreden Haber Geldi! Şehit ve Yaralılar Var

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit olurken, 5 askerimizin yaralandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Jandarma timleri tarafından Ağrı Doğubeyazıt ilçesinin Ağrı Dağı bölgesindeki kırsal kesimde terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 6 kahraman askerimiz yaralandı, 1 bölücü hain yok edildi.

Hastaneye kaldırılan kahraman askerlerimizden birisinin şehit olduğu bildirildi.  Çatışmanın sürdüğü bazı bölücü kahpelerin kaçmaya çalıştığı bildirildi. Takviye birlikleri bölgeye gönderiliyor.

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