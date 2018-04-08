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Afyonkarahisar'da Can Pazarı! Ölü ve Yaralılar Var

Afyonkarahisar'da meydana gelen otobüs kazasında bir kişinin hayatını kaybettiği 20 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Kaza , Afyonkarahisar-Antalya karayolu 35. kilometresinde oldu.

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Afyonkarahisar'da Can Pazarı! Ölü ve Yaralılar Var

Afyonkarahisar'da meydana gelen otobüs kazasında bir kişinin hayatını kaybettiği 20 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Kaza , Afyonkarahisar-Antalya karayolu 35. kilometresinde oldu.

08 Nisan 2018 Pazar 09:18
Afyonkarahisar'da Can Pazarı! Ölü ve Yaralılar Var

Afyonkarahisar'da meydana gelen otobüs kazasında bir kişinin hayatını kaybettiği 20 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Kaza , Afyonkarahisar-Antalya karayolu 35. kilometresinde oldu.

Elde edilen bilgilere göre pamukkale firmasına ait bir yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekibinin yanı sıra jandarma ve trafik ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar.

Yaralılardan durumu ağır olanların olduğu bildiriliyor. Kaza sonrası karayolunda trafik bir süre kontrollü şekilde ilerledi. Kazaya ilişkin soruşturma başatıldı.

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Son Güncelleme: 08.04.2018 09:25
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