Afyonkarahisar Eski Başsavcısına FETÖ'den 7 Yıl 5 Ay Hapis Cezası
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmasında terör örgütünün gizli haberleşme ağı olan Bylock uygulamasını kullandığı tespit edilen ve tutuklanarak meslekten ihraç edilen eski Afyonkarahisar Başsavcısı Adem Yazar'a 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası verildiği bildirildi.
FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde tutuklanan ve meslekten ihracı gerçekleşen eski Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Adem Yazar hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açıldı. Samsun 2. Ağır Ceza mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılan Adem Yazar hakkındaki suçlamaları reddetti.
Örgütün gizli haberleşme uygulaması Bylock'u kullandığı tespit edilen Adem Yazar'a mahkeme heyeti oy birliğiyle 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası verdi. Yazar'ın tutukluluk hali devam edecek.
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