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Afrin'e Yönelik 'Zeytin Dalı' Harekatı'nda Son Dakika Gelişmeleri! Başbakan'dan Açıklama Geldi

Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunun engellenilmesi için gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatına ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

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Afrin'e Yönelik 'Zeytin Dalı' Harekatı'nda Son Dakika Gelişmeleri! Başbakan'dan Açıklama Geldi

Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunun engellenilmesi için gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatına ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

21 Ocak 2018 Pazar 12:04
Afrin'e Yönelik 'Zeytin Dalı' Harekatı'nda Son Dakika Gelişmeleri! Başbakan'dan Açıklama Geldi

Afrin Harekatı'nda Son Dakika Gelişmeleri! Başbakan'dan Açıklama Geldi

Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunun engellenilmesi için gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatına ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda Türk askerinin saat 11.05 itibariyle Kilis'in Gülbaba Mevkiinden Suriye'ye geçerek kara harekatını başlattığını bildirdi. Başbakan Binali Yıldırım operasyonla ilgili, "Buraya kadar kolay gelinmedi. Çok çetin mücadeleler verdik" dedi.

TSK'dan da Zeytin Dalı Harekatına ilişkin açıklama geldi.

TSK duyurusunda, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 'Zeytin Dalı Harekatı' 20 Ocak 2018 saat 17.00'de başlatılmıştır. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Tespit edilen hedefler, kara ateş destek vasıtaları ile ateşle taarruz edilerek etkisiz hale getirilmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu vb. 153 hedef ateş altına alınmış olup 'Zeytin Dalı Harekatı' planlandığı şekilde devam etmektedir. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir"

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Son Güncelleme: 21.01.2018 12:07
Anahtar Kelimeler:
ZeytindalıZeytin Dalı Harekatı
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