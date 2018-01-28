Afrin'de Yakalanan Terörist Bakın Ne Söyledi?

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO Birliklerinin Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Operasyonunun 8. gününde Raco Beldesine bağlı Ali Bekke köyünde kontrolü tamamiyle sağladığı duyurulmuştu.

Öte yandan TSK ve ÖSO, birlikleri Raco beldesinin 740'ıncı nokta olarak bilinen bölgedeki bölücülerin eğitim kampını da ele geçirdiği öğrenildi. Operasyonda 10'dan fazla bölücü hain etkisiz hale getirildi. Yine aynı gün sosyal medyada da kısa sürede yayılan bir video ortaya çıktı. Bölücü teröristin Arapça 'Beni Türklere Verin' dediği, ÖSO'cuların da kendi aralarında tartıştığı görülüyor.

Bir Türk Askerinin giderek 'Sakin ol zaten Türk askerinin elindesin' şeklinde konuştuğu ve teröristi teslim aldığı gözlemleniyor. İşte o Görüntüler :

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