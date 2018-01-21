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Afrin'de Son Dakika Gelişmesi! Bordo Bereliler Sınırı Geçti!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı ekipler, Afrin operasyonu için keşif yapıp hedef belirlemek için sınırı geçti.

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Afrin'de Son Dakika Gelişmesi! Bordo Bereliler Sınırı Geçti!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı ekipler, Afrin operasyonu için keşif yapıp hedef belirlemek için sınırı geçti.

21 Ocak 2018 Pazar 09:17
Afrin'de Son Dakika Gelişmesi! Bordo Bereliler Sınırı Geçti!

Afrin'de Son Dakika Gelişmesi! Bordo Bereliler Sınırı Geçti!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı ekipler, Afrin operasyonu için keşif yapıp hedef belirlemek için sınırı geçti. Halk arasında bordo bereliler olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı ekipleri, kara harekatında keşif yapıp hedef belirlemek, kara birliklerinin hareket edecekleri alanlardaki tehdit unsurları ve pusu imkanlarını tespit ederek bertaraf etmek için Afrin'e sızma yaptı.

Her türlü olumsuz senaryo ve gelişmelere karşı özel eğitimden geçmiş olan Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı timler, kara birliklerinin kullanacağı güzergahlarda nerelerin tehlikeli bölgeler olabileceğini belirleyip ön istihbarat çalışması yapacak. 

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Son Güncelleme: 21.01.2018 09:19
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AfrinAfrin OperasyonuAfrin Son Dakika Gelişmeleri
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