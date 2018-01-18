Afrin Operasyonu Öncesi Bir Grup Vatandaş Gönüllü Askerlik için Başvuru Yaptı!

Bir Grup Vatandaş Gönüllü Askerlik için Başvurdu!

İstanbul Büyükçekmece Askerlik Şubesine gelerek 'Gönüllü askerlik' başvurusu yaptılar. Esenyurt Tokat Dernekler Federasyonu 15'li Torunları Gençliği Üyesi Erdoğan Karaca, Kemal Yıldız, Berkay Aymak , Tayyip Güzel, Recep Emir Özen ve Saffet Gümüş isimli vatandaşlar Büyükçekmece Askerlik Şubesine giderek askere gitmek üzere başvuru yapğtılar.

Kurtuluş savaşının 15'li torunları olduklarını söyleyen federasyon üyeleri adına konuşan Dernek Başkanı Saffet Gümüş, "Biz Tokat 15'li torunlarıyız, 1915'te dedelerimiz gönüllü olarak Çanakkale'ye bu vatanı korumak için gitti. Biz de onların torunları olarak bugün Türkiyemize saldıran dış güçlere karşı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek amacıyla Büyükçekmece Askerlik Şubesine geldik ve arkadaşlarımızla beraber dilekçelerimizi yazdık.

Gönüllü olarak Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize emredeceği her cepheye gitmeye hazırız." ifadelerini kullandı. Gönüllü askerlik için askerlik şubesine dilekçe teslimatlarını gerçekleştiren vatandaşlar daha sonra askerlik şubesinden ayrıldılar.

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