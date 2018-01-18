Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Afrin Operasyonu için Tank Sevkiyatı Devam Ediyor!

Olası Afrin operasyonu için TSK'nın sınıra tank sevkiyatları devam ediyor. Hatay'da sınır bölgesine takviye maksatlı gönderilen askeri personel ve zırhlı araçların sevkiyatının devam ettiği gözlemleniyor.  

banner396

Afrin Operasyonu için Tank Sevkiyatı Devam Ediyor!

Olası Afrin operasyonu için TSK'nın sınıra tank sevkiyatları devam ediyor. Hatay'da sınır bölgesine takviye maksatlı gönderilen askeri personel ve zırhlı araçların sevkiyatının devam ettiği gözlemleniyor.  

18 Ocak 2018 Perşembe 13:14
Afrin Operasyonu için Tank Sevkiyatı Devam Ediyor!

Afrin Operasyonu için Tank Sevkiyatı Devam Ediyor!

Olası Afrin operasyonu için TSK'nın sınıra tank sevkiyatları devam ediyor. Hatay'da sınır bölgesine takviye maksatlı gönderilen askeri personel ve zırhlı araçların sevkiyatının devam ettiği gözlemleniyor.  

Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinden Afrin operasyonu için gelen 7 adet tank ve 1 adet zırhlı personel taşıyıcısı 39. Mekanize Piyade Tugayına giriş yaptıktan sonra Reyhanlı ilçesine doğru yola çıktı , kısa süre sonra da Narlıca Hudut Taburunda konuşlandırıldı. Askeri araçların takviye olarak Suriye sınrıındaki askeri birliklere gideceği öğrenilirken, askeri araç ve personel takviyesinin devam etmesi bekleniyor. Kısa süre önce de bölgeye komando birliği takviyesi yapılmıştı. 

Son dakika Suriye'den gelişmeler, ekonomi haberleri ve çok daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe.com.tr'nin mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
AfrinAfrin OperasyonuAfrin Operasyonu Devam Ediyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muş'un Varto İlçesinde Bir Köy Karantinaya Alındı
Muş'un Varto İlçesinde Bir Köy Karantinaya Alındı
Kazakistan'da Otobüs Faciası! 52 Kişi Feci Şekilde Can Verdi
Kazakistan'da Otobüs Faciası! 52 Kişi Feci Şekilde Can Verdi
Hamile Doktoru Tabancayla Yaralamıştı! Trafik Magandası için İstenen Ceza Belli Oldu
Hamile Doktoru Tabancayla Yaralamıştı! Trafik Magandası için İstenen Ceza Belli Oldu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim