Afrin Operasyonu için Tank Sevkiyatı Devam Ediyor!

Olası Afrin operasyonu için TSK'nın sınıra tank sevkiyatları devam ediyor. Hatay'da sınır bölgesine takviye maksatlı gönderilen askeri personel ve zırhlı araçların sevkiyatının devam ettiği gözlemleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinden Afrin operasyonu için gelen 7 adet tank ve 1 adet zırhlı personel taşıyıcısı 39. Mekanize Piyade Tugayına giriş yaptıktan sonra Reyhanlı ilçesine doğru yola çıktı , kısa süre sonra da Narlıca Hudut Taburunda konuşlandırıldı. Askeri araçların takviye olarak Suriye sınrıındaki askeri birliklere gideceği öğrenilirken, askeri araç ve personel takviyesinin devam etmesi bekleniyor. Kısa süre önce de bölgeye komando birliği takviyesi yapılmıştı.

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