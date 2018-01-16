Afrin Operasyonu Hakkında Bakan'dan Flaş Açıklama

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Afrin operasyonu ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde basın toplantısı düzenleyen Milli Savunma bakanı Nurettin Caniklli, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Afrin operasyonuna ilişkin gazetecilerin yönelttiği soruya Bakan Canikli, "Kritik bir süreç, böyle olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sözlerine "Cumhurbaşkanımız çok net bir şekilde her şeyi açıkladı" diyerek devam eden Bakan Canikli, "Bütün ayrıntılara girdi. Cumhurbaşkanımız’dan takip edeceğiz" açıklamasında bulundu. CHP'nin Genel Kurul Toplantısı yapılması talebine karşılık Canikli, "Onlar ilerleyen zamanlarda karar verilecek konular" şeklinde konuşmasını sonlandırdı.

Son Durum Ne?

Reyhanlı sınırında bulunan Oğulpınar Sınır Karakolu'na konuşlandırılan obüs ve füzelerin namluların ucu Afrin yönüne çevrildi. Karakolun batı tarafında konuşlanan obüsler ve füze rampaların gelecek emirlere göre terör örgütünün mevzilerini bombalayacak.

Çok sayıda askeri zırhlı araç, sınır noktasındaki Reyhanlı ilçesinde bulunan Oğulpınar Sınır Karakolu'na konuşlandırıldı. Sınır birliklerine "teyakkuzda olun" talimatı verildi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara