Afrin'e İlk Saldırı Gerçekleşti 30 PYD'li Öldürüldü (Telsiz Konuşmaları Ortaya Çıktı)

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu öncesi bölgede daha önce belirlenen hedeflere tepki ölçme atışları gerçekleştirdi. 30 Bölücü terörist öldürüldü.

Fırtına obüslerinin yoğun ateşi altında kalan teröristlerin nasıl bir bozguna uğratıldığı telsiz konuşmalarıyla ortaya çıktı. Türk istihbarat birimlerinin Suriye'deki yerel kaynaklarınca telsiz konuşmaları kaydedilen Hemze Ağiri kod adlı YPG'li terörist telsiz konuşmalarında, "Ortalık kıyamet yeri gibi. Arkadaşların çoğu öldü.

Yaralıları taşıyacak kimse yok. Acil yardıma ihtiyacımız var" derken, bir başka teröristin, "Şu an oraya kimse gelemez. Ani baskın yedik. Her mevzide kayıplar var. Konuşmayı bırak yaralılara yardım et" dediği duyuluyor. Bu arada Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç, ekipman ve personel sevkiyatı devam ediyor.

Bu arada bölücü terörist yandaşları Avrupa'da çeşitli provakasyon gösterileri düzenlemeye başladı. Bölücü teröristlerin elebaşı Öcalan posterleriyle çeşitli kentlerde gösteri düzenleyen hainler sosyal medya üzerinden de Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehdit ve hakaret dolu paylaşımlarda bulunuyor.