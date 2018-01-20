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Afrin'den Son Dakika Haberi: TSK Vurmaya Başladı

Son dakika haberi Afrin'den geldi. TSK tarafından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK/PYD'nin açtığı taciz ateşine karşılık verildiği belirtildi.

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Afrin'den Son Dakika Haberi: TSK Vurmaya Başladı

Son dakika haberi Afrin'den geldi. TSK tarafından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK/PYD'nin açtığı taciz ateşine karşılık verildiği belirtildi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 10:54
Afrin'den Son Dakika Haberi: TSK Vurmaya Başladı

Türk silahlı Kuvvetlerinden bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Afrin'den önceki gün açılan taciz ateşine karşılık verdiği açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), PYD/PKK tarafından Afrin'den 19-20 Ocak tarihlerinde açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek örgütün barınak ve sığınaklarını vurduğunu duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı kaynaklarından edinilen son dakika bilgilerine göre , önceki gün ve bugün bölücü terör örgütü PYD/PKK tarafından Afrin bölgesinden taciz ateşi açıldığı belirtildi. Herhangi bir zaiyatın olmadığı taciz ateşine karşılık verildi.

Meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunularak terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınakların vurulduğunu yapılan açıklama arasında.

20 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 12-18 Ocak'ta PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Bitlis, Mardin, Diyarbakır ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara

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