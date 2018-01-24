Afrin'den Son Dakika Haberi: Teröristler Karakola Saldırdı

Türk Silah Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından sınır birlikleri ve istihbarat birimlerince sürdürülen çalışmalar sonucu Suriye'nin Kamışlı bölgesinde faaliyet gösteren terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca sınır birliklerine silahlı saldırı ve taciz ateşi yapılacağı bilgisine ulaşılması üzerine önlemler artırıldı.

Terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin Kamışlı bölgesinden Nusaybin Şehit Sözleşmeli Er Faruk Gezen Hudut Karakolu'na taciz ateşi açılması sonucu hudut birliklerince taciz atışı yapılan bölgeye tank ve obüslerle karşılık verildi.

Terör örgütüne ait hedefler imha edilirken, imha edilen hedeflerdeki 3 terörist öldürüldü.

Taciz ateşinde hudut karakolunda herhangi yaralama ya da can kaybının yaşanmadığı edinilen son dakika bilgiler arasında.

Cumhurbaşkanından Açıklama

"Muhtarlar Toplantısında yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'deki son duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bizim TSK ve ÖSO olarak 7-8 şehidimiz var ama 4 gün içerisinde 268 terörist etkisiz hale getirdi.

Bizim derdimiz oranın toprakları değil. Bizim derdimiz bizim topraklarımızdaki Suriyelilerin kendi ülkelerine geri dönmeleridir.

Bizim vatanımız tarla değil. Ama içeride ama dışarıda bunların inlerine inlerine gireceğiz"

Kpsscafe.com.tr | Ankara