Afrin'den Acı Haber: Şehitlerimiz ve Yaralı Askerlerimiz Var !

Son dakika haberi Afrin'den geldi. Alınan son bilgilere göre Zeytin Dalı Harekatında çıkan çatışma sonucu 2 askerimizin şehit olduğu 11 askerin de yaralandığı öğrenildi.

Genelkurmay Başkanlığını resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatılmıştır. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 42 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan 22 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir"

Şehitler Var !

Açıklamada, "Harekat kapsamında 27 Ocak 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde 11 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen iki Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde dört Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır" denildi.

Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gün içerisinde 53 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiği belirtildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 447 olduğu kaydedilen açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı"nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Kpsscafe.com.tr | Ankara