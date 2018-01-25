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Afrin'deki Teröristler Teslim Olmaya Hazırlanıyor!

Habertürk'teki Türkiye'nin Nabzı isimli programa katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek şok eden iddialarda bulundu.

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Afrin'deki Teröristler Teslim Olmaya Hazırlanıyor!

Habertürk'teki Türkiye'nin Nabzı isimli programa katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek şok eden iddialarda bulundu.

25 Ocak 2018 Perşembe 12:38
Afrin'deki Teröristler Teslim Olmaya Hazırlanıyor!

Afrin'deki Teröristler Teslim Olmaya Hazırlanıyor!

Habertürk'teki Türkiye'nin Nabzı isimli programa katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek şok eden iddialarda bulundu. Perinçek, Afrin'deki bölücü teröristlerin Suriye'de Esed Rejimi ile pazarlık yaptığı ve Esed'e teslim olma hazırlığında olduğunu söyledi.

Gelen bilgileri Suriye'deki Güvenlik Kaynaklarından elde ettiğini söyleyen Doğu Perinçek, AFrin'deki bölücü teröristlerin Esed Rejimiyle görüşmeler yaptığını öne sürdü. Perinçek, "Şu anda telefon aldım. Suriye'den bildiriyorlar. PYD Teslim olmak için suriyeli yetkillerle ilişkiye girmişler. Bizim Şam'da Büromuz var. Kaynaklarımız var. Bilgimiz şundan ibaret. Örgüt PYD/PKK Suriye devletine teslim olmak istiyor. Suriye devleti ile bağlantıya girmişler. Bizim Şam'daki büromuzdan iletilen son dakika bilgisi bu şekilde." dedi.

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