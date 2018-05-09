Afrin'de Teröristlerce Döşenen Mayınlar Temizleniyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütü PKK'dan temizlediği Afrin'de sivillerin çıkışına ve TSK'nın ilerlemesine engel olmak amacıyla kazılan hendeklerin kapatılması ve mayınların imhası sürüyor.

Kahraman ordumuz Afrin'de güvenliği güçlendirme çalışmaları çerçevesinde PKK'lı hainlerce tuzaklanan mayınları temizliyor. Zeytin Dalı Harekatı çerçevsinde bölücü kahpelerden arındırılan Afrin'deki sivil halkın günlük hayatını olumsuz etkileyen hendekler ve toprak yığınlarının temizlenmesine bugün de devam edildi. Afrin Yerel Meclisi ve Hatay Valiliği'nin katkılarıyla mayın tespit ve imha işlemleri hız kesilmeden sürüyor.

Afrin Meclis Üyesi Doktor Nidal Haydar, işlemlerle ilgili, "Teröristler, Zeytin Dalı Harekatı'nı ve sivillerin şehirden çıkmalarını engellemek için Afrin çevresine ve ara sokaklara hendekler kazıp topraktan setler oluşturmuştu. Hatta teröristler bu hendeklere çok sayıda mayın döşemişti. TSK ve ÖSO bu mayınları tespit edip kontrollü şekilde imha ediyor. Ardından hendekler kapatılıp toprak yığınları kaldırılıyor." dedi.

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