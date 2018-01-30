Afrin'de Sivil Kayıp Var Mı? Bakan'dan Son Dakika Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulunda bir son dakika açıklaması yaptı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili milletvekillerini bilgilendirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bugün Meclis Başkanvekili Pervin Buldan'ın başkanlığında toplandı.

Gündeme geçilmeden önce Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili Genel Kurulu bilgilendiren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Zeytin Dalı operasyonunda TSK ve ÖSO kaynaklı sivil zayiat olmamıştır. Terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanma politikasına rağmen bugüne kadar operasyonda sivil kayıp olmaması Türk Milleti'nin bu konudaki samimiyetini ve hassasiyetini ortaya koymaktadır." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar, en az 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini, terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzi olarak kullanılan 458 hedefin hava kuvvetleri tarafından imha edildiğini ve kara harekatı kapsamında 4370 hedefin ateş altına alındığını belirten Çanikli, "Bugüne kadar 5'i Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 24'ü ÖSO mensubu olmak üzere 29 şehidimiz vardır." bilgisini verdi.

TSK'Dan Açıklama

TSK'dan bugün yapılan açıklamada harekat kapsamında öldürülen terörist sayısına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 3 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 33 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 649 olmuştur."

Kpsscafe.com.tr | Ankara