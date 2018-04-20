Afrin'de Patlama Oldu: Kahreden Haber Az Önce Geldi

Afrin'den acıu haber az önce geldi.

Afrin'deki terör unsurlarına yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda, Afrin bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerimiz şehit oldu.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, önceki gün Afrin bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

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