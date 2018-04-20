Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Afrin'de Patlama Oldu: Kahreden Haber Az Önce Geldi

Afrin'den acı haber az önce geldi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Afrin'de devam eden operasyonlarda meydana gelen patlama sonucu 1 askerimizin şehit olduğu belirtildi.

banner396

Afrin'de Patlama Oldu: Kahreden Haber Az Önce Geldi

Afrin'den acı haber az önce geldi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Afrin'de devam eden operasyonlarda meydana gelen patlama sonucu 1 askerimizin şehit olduğu belirtildi.

20 Nisan 2018 Cuma 09:23
Afrin'de Patlama Oldu: Kahreden Haber Az Önce Geldi

Afrin'den acıu haber az önce geldi. 

Afrin'deki terör unsurlarına yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda, Afrin bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerimiz şehit oldu.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, önceki gün Afrin bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaAfrin şehitAfrin Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cuma Namazı Çıkışı Başbakan'dan Kritik Erken Seçim Açıklaması
Cuma Namazı Çıkışı Başbakan'dan Kritik Erken Seçim Açıklaması
O Darbeci Serbest Bırakıldı-Sert Tepki Gecikmedi
O Darbeci Serbest Bırakıldı-Sert Tepki Gecikmedi
Seçim Nasıl Olacak? İlk Turda Cumhurbaşkanı Seçilmezse Ne Olacak?
Seçim Nasıl Olacak? İlk Turda Cumhurbaşkanı Seçilmezse Ne Olacak?

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim