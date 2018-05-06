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Afganistan'da Terör Saldırısı! 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'da terör saldırılarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bugün Faryab'da meydana gelen saldırıda 7 sivilin feci şekilde can verdiği, 1 sivilin yaralandığı öğrenildi. Bölgeden son dakika haberleri ajanslara düşmeye başladı.

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Afganistan'da Terör Saldırısı! 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'da terör saldırılarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bugün Faryab'da meydana gelen saldırıda 7 sivilin feci şekilde can verdiği, 1 sivilin yaralandığı öğrenildi. Bölgeden son dakika haberleri ajanslara düşmeye başladı.

06 Mayıs 2018 Pazar 13:19
Afganistan'da Terör Saldırısı! 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'da terör saldırılarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bugün Faryab'da meydana gelen saldırıda 7 sivilin feci şekilde can verdiği, 1 sivilin yaralandığı öğrenildi. Bölgeden son dakika haberleri ajanslara düşmeye başladı.

Son Dakika Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Almar ilçesinde patlama meydana geldi. Terör saldırısı olduğu belirlenen patlama neticesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Faryab Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Almar'ın Beş Kara bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bomba, sivil taşıyan bir aracın bölgeden geçtiği sırada patladı. Saldırıda 7 sivil feci şekilde can verirken, bir sivilin de yaralandığı örğenildi.

Saldırının Taliban tarafından gerçekleştirildiği üzerinde duruluyor.

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