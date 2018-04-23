Afganistan'da İntihar Saldırısı! 31 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen intihar saldırısında yetkililer en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 50'den fazla yaralının olduğunu bildiriyor. Kabil'deki bir oy kullanma merkezinde meydana gelen intihar saldırısında 50'inin üzerinde ölü olduğu öne sürülmüştü.

Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ölü sayısının 31 olduğunu yaralananların 50'inin üzerinde olduğunu söyledi. Kabil Polis Şefi Amin ise yapılan incelemeler sonucunda saldırının seçim merkezine kimlik kartlarını almaya gelen sivillere yönelik olduğunu söyledi. Saldırının DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği terör örgütünce doğrulanmıştı.

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