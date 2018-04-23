Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Afganistan'da İntihar Saldırısı! 31 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen intihar saldırısında hayatını kaybeden kişi sayısı açıklandı. 50'den fazla yaralı var.

banner396

Afganistan'da İntihar Saldırısı! 31 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen intihar saldırısında hayatını kaybeden kişi sayısı açıklandı. 50'den fazla yaralı var.

23 Nisan 2018 Pazartesi 14:05
Afganistan'da İntihar Saldırısı! 31 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen intihar saldırısında yetkililer en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 50'den fazla yaralının olduğunu bildiriyor. Kabil'deki bir oy kullanma merkezinde meydana gelen intihar saldırısında 50'inin üzerinde ölü olduğu öne sürülmüştü.

Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ölü sayısının 31 olduğunu yaralananların 50'inin üzerinde olduğunu söyledi. Kabil Polis Şefi Amin ise yapılan incelemeler sonucunda saldırının seçim merkezine kimlik kartlarını almaya gelen sivillere yönelik olduğunu söyledi. Saldırının DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği terör örgütünce doğrulanmıştı.

Dünyadan haberler, ekonomi haberleri, gündemdeki son dakika gelişmeleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
AfganistanAfganistan Intihar Saldırısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Olaylı Derbiye İlişkin Gözaltı Sayısı 31'e Yükseldi
Olaylı Derbiye İlişkin Gözaltı Sayısı 31'e Yükseldi
Elazığ'da Trafik Kazası! 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Elazığ'da Trafik Kazası! 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Şaka Yüzünden Nikahı İptal Olan Gelin Konuştu 'Şaka Yapmak İstemiştim Ama...'
Şaka Yüzünden Nikahı İptal Olan Gelin Konuştu 'Şaka Yapmak İstemiştim Ama...'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim