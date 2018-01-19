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AFAD Gönüllü Personel Sayısı Arttırılacak

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AFAD'a gerçekleştirilen araç teslim töreninde konuştu. Başbakan Yardımcısı AFAD Personel sayısının arttırılacağını açıkladı.

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AFAD Gönüllü Personel Sayısı Arttırılacak

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AFAD'a gerçekleştirilen araç teslim töreninde konuştu. Başbakan Yardımcısı AFAD Personel sayısının arttırılacağını açıkladı.

19 Ocak 2018 Cuma 14:43
AFAD Gönüllü Personel Sayısı Arttırılacak

AFAD Gönüllü Personel Sayısı Arttırılacak

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AFAD'a gerçekleştirilen araç teslim töreninde konuştu. AFAD'ın bugün dünyada Türkiye'nin iftihar vesilesi haline geldiğini söyleyen Akdağ, UMKE, Türk Kızılayı, Diyanet Vakfı ve TİKA ile diğer STK'ların dünyada insani yardım konusunda en güzel örnekleri sergilediğini söyledi.

AFAD'ın personel sayısının 2 binin üzerinde olduğunu dile getiren Başbakan Yardımcısı, bu rakamın arttırılması için çalışmalar yapılacağını söyledi. Akdağ, "Bu iki binin biraz üstündeki arama kurtarma ekipleriyle, bir metropol kentte büyük bir depremi karşılamak aslında zor. Dolayısıyla gönüllülüğü şimdi büyük ölçüde artıracağız. Eğitim almış kişilerin, kendilerine bu hususta sertifika verilmiş, malzeme temin edilmiş, sürekli tatbikat yapan kişilerin sayısını çokça artırarak bizim arama kurtarma ekiplerimizle birlikte hareket etmelerini sağlayacağız. Yakın bir zamanda AKUT ile bu hususta bir iş birliği yaptık. Bu sayıyı artırırken itfaiyemizi de bu işin içine çok daha aktif olarak, özellikle müdahaleler açısından sokmak niyetindeyiz." dedi.

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Son Güncelleme: 19.01.2018 14:46
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