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Adnan Oktar Hakkında Karar Veriliyor

Adnan Oktar bugün emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılığa sevk edilen Oktar tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

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Adnan Oktar Hakkında Karar Veriliyor

Adnan Oktar bugün emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılığa sevk edilen Oktar tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 21:56
Adnan Oktar Hakkında Karar Veriliyor

Adnan Oktar ve yapılanmasına yönelik devam eden soruşturmada flaş gelişme !

Aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 32 şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, şantaj, malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarma, cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen ve ifadeleri alınan şüpheliler bugün savcılığa sevk edildi. 

Sağlık kontrolündne geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık karşısına çıktı. Savcılığa da ifade veren şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Gözaltındaki diğer şüphelilerin savcılık işlemleri devam ediyor.

Nihai kararı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkeme heyeti verecek.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son DakikaMahkemeHaberAdnan Oktar
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