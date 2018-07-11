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Adnan Oktar Hakkında Bomba İddia: Tutuklanamaz Çünkü.. (Mal Varlığı Dudak Uçuklattı)

Bugün sabah saatlerinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar'ın mal varlığı ortaya çıkarken Oktar hakkında bomba bir iddia gündeme geldi.

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Adnan Oktar Hakkında Bomba İddia: Tutuklanamaz Çünkü.. (Mal Varlığı Dudak Uçuklattı)

Bugün sabah saatlerinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar'ın mal varlığı ortaya çıkarken Oktar hakkında bomba bir iddia gündeme geldi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 16:08
Adnan Oktar Hakkında Bomba İddia: Tutuklanamaz Çünkü.. (Mal Varlığı Dudak Uçuklattı)

Adnan Oktar'ın ağızları açık bırakan serveti ortaya çıktı.

Tüm şirketlerine kayyum atanan Adnan Oktar, bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Ciddi suçlamalar nedeniyle gözaltına alınan Oktar'ın sorgulaması sürerken mal varlığına devlet tarafından el konuldu.

BOMBA İDDİA

Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar hepsi birbirinden ağır hakkındaki 30 ayrı suçlama nedeniyle gözaltına alındı. Operasyonun ardından bomba bir iddia gündeme geldi. "Adnan Oktar'ın GATA dahil 6 hastaneden 'paranoid şizofreni’ hastası olduğuna dair raporu var."
 

MAL VARLIĞI

Şantaj çetesi kurmakla suçlanan Adnan Hoca lakaplı Adnan Oktar, Cartier saat takıyor. Lacoste, Beymen ve Vakko'dan giyiniyor.

Gömlekte Armani ve Ferre favorisi. Cherookee ve Mercedes otomobillere biniyor. Kandilli'de 180 derece Boğaz manzaralı 30 dönüm orman arazisine kurulmuş bir saray yavrusunda oturuyor.

PADİŞAH TAHTLARI YAPILIYOR

Yazları Silivri'deki, Hollywood filmlerinden fırlamış, çifte yüzme havuzlu, göletli çiftlikte, sosyetenin katıldığı partiler veriyor. Evlerine, saltanatını pekiştirmek için padişah tahtları yaptırıyor. Mobilyaların altın varaklısını seviyor. Trilyonlara hükmeden Adnan Hoca, çalışmıyor. Bilinen bir işi yok. Peki, bu değirmenin suyu nereden geliyor?

ÇİFTLİĞİ 40 DÖNÜMLÜK ARAZİ ÜZERİNDE

Adnan Hoca'nın Silivri Fenerköy'deki Pembeköşk adlı çiftliği 40 dönümlük bir arazi üzerine kurulu. Çiftliğe, üzeri işlemeli ahşap bir kapıdan giriliyor. Kapının üzerinde güvenlik kameraları var.

Girişin sağında ve solunda 2'si Doberman olmak üzere 4 tane köpek var. Adnan Oktar'ın camekanlı villası 2 katlı. Villanın arkasında ise arazi uzanıyor. Birisi büyük 2 yapay göl, atların koşturulduğu bir alan, yüzme havuzu, heykeller, fıskiyeler, büyüklü küçüklü çardaklar, padişah tahtlarını andıran işlemeli koltuklar ve sera yer alıyor.

Çardak dışında, balkonlu, merdivenli ahşap verandalar mevcut. Bahçede, yeni yapılmış bir barbekü partisinin izleri var. Garajda iki tane Grand Cheroki jeep, bir Mercedes, Kartal ve Siena marka otomobiller göze çarpıyor.

SARAYINA ULAŞABİLMEK İÇİN...

Adnan Hoca'nın Kandilli sırtlarındaki yaklaşık 30 dönümlük ormanlık arazi üzerine kurulu, saray gibi evine ulaşabilmek için, 750 metrelik özel bir yoldan geçiliyor. Yol boyunca uzanan ağaçların ve tellerin üzerinde 50'ye yakın güvenlik kamerası var. Yolda, 250 metre arayla, 4 ayrı demir kapı bulunuyor.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.07.2018 16:59
Anahtar Kelimeler:
Adnan OktarSon DakikaKedicikler
Yorumlar
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Hacer 1 gün önce

Adnan denen asın gitsin. İdam bu farz

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Kadın 1 gün önce

Bizim bi evimiz yok..neyse helalinden olsun gec olsun

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Ahmet 1 gün önce

Adam bildiğin imparatorluk kurmuş

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SercanL 1 gün önce

Atsınlar hastaneye o zaman yada yaşadığı o yeri akıl hastanesi yapsınlar kedicikleri de hemşire olsun hastalara baksınlar

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Dadaş 1 gün önce

Devletten daha mı ağa bu dürzi

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Öziç 22 saat önce

Avrupanın köpeği işte nolacak avrupa besliyo türkiyeyi karıtırma karşılığında bunları asacaksın bu ülkede yaşatmıyacaksın

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Ahmet 22 saat önce

Bende hep bu adamın arkasında bir tek göz var o yüzden zor içeri alınır diye düşünürdüm. Şükürler olsun devlet dokunabildi.

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öner 17 saat önce

devlet bu güne kadar nerdeydi ve neden da hala hasta raporu var yırtar bundan diyorlar atın orozbu çocuğunu oldursunler

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