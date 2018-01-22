Adliye Lojmanı Önüne Bombalı Araç Bırakan Hain Yakalandı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Adliye lojmanı önüne bombalı araç park ederek kaçan U.Ş isimli şahıs tespit edildi. Soruşturmayı genişleten Başsavcılığınca yapılan çalışmanın ardından şüphelinin İstanbul'da olduğu belirlendi.

Emniyet mensuplarınca gerçekleştirilen operasyonda kıskıvrak yakalanan U.Ş'nin Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, daha sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi. Tunceli'nin Ovacık İlçesinde 2016 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca yaklaşık 3 kg. el yapımı patlayıcı yerleştirilen otomobil adliye lojmanlarına park edilmiş ve daha sonra burada infilak ettirilmişti. Hain saldırıda 2'si polis 9 vatandaş yaralanmıştı.

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