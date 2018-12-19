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Adli Tıp Sıla'nın Morlukları ile İlgili Karar Verdi

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşandığı öne sürülen dayak olayına dair yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp, savcılığa gönderdiği raporda, Sıla'nın morluklarının orijinal olmadığını belirtti.

Adli Tıp Sıla'nın Morlukları ile İlgili Karar Verdi

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşandığı öne sürülen dayak olayına dair yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp, savcılığa gönderdiği raporda, Sıla'nın morluklarının orijinal olmadığını belirtti.

19 Aralık 2018 Çarşamba 11:01
Adli Tıp Sıla'nın Morlukları ile İlgili Karar Verdi

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşandığı öne sürülen dayak olayına dair yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp, savcılığa gönderdiği raporda, Sıla'nın morluklarının orijinal olmadığını belirtti.
 

Sıla, geçen ay Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü söyleyerek şikayetçi oldu. Şikayet dosyasına darp raporunu da koyan Sıla'nın morluklarının orijinal olmadığı ortaya çıktı.

Sıla'ya ait olaydan sonraki günlerde çekilen ve soruşturma dosyasına giren görüntülerle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa gönderildi.

Radyo Viva'nın Ağır Masa programından alınan bilgiye göre, raporda görüntülerin orijinal olduğu ve vücudundaki morlukların belli olmadığı belirtildi.

Soruşturmanın seyrini değiştirebileceği öne sürülen söz konusu görüntüler uzun süre tartışılmıştı.

Kaynaklar: Milliyet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 19.12.2018 17:02
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adli tıp sıla nın morlukları ilgili karar verdi
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U 5 saat önce

Gelen giden kandırıyor amk

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Ahmet 5 saat önce

Ne yani koskoca Sıla yalan mı söylüyor? Sizce yalan söyleyip dikkat çekmeye ihtiyacı var gibi mi görünüyor? Sayın Kural’ı karalamak için söylemiyorum ama kadına şiddetin her türlüsüne “Hayır!”. Susmamış olması büyük cesaret, bence tebrik edilmesi gereken bir karakterdir Sıla. Karakteri olmayanlar tekrar tekrar okusun bu yazdıklarımı. Saygılar..

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Karavana 4 saat önce

Allah belanı versin sahtekar sıla

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