Adli Tıp Sıla'nın Morlukları ile İlgili Karar Verdi

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşandığı öne sürülen dayak olayına dair yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp, savcılığa gönderdiği raporda, Sıla'nın morluklarının orijinal olmadığını belirtti.



Sıla, geçen ay Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü söyleyerek şikayetçi oldu. Şikayet dosyasına darp raporunu da koyan Sıla'nın morluklarının orijinal olmadığı ortaya çıktı.

Sıla'ya ait olaydan sonraki günlerde çekilen ve soruşturma dosyasına giren görüntülerle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa gönderildi.

Radyo Viva'nın Ağır Masa programından alınan bilgiye göre, raporda görüntülerin orijinal olduğu ve vücudundaki morlukların belli olmadığı belirtildi.

Soruşturmanın seyrini değiştirebileceği öne sürülen söz konusu görüntüler uzun süre tartışılmıştı.

Kaynaklar: Milliyet

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