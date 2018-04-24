Adıyaman'da Tüyler Ürperten Olay! Otobüs Durağında Dehşeti Yaşattı!

Adıyaman'da Abdurrahman A. isimli şahıs sokakta tartışma yaşadığı nikahsız eşini bıçakladı. Olay bu sabah Hocaömer Mahallesinde yaşandı.

İddiaya göre Abdurrahman A. isimli şahıs otobüs durağında bir süredir ayrı yaşadığı nikahsız eşi ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Üzerinde taşıdığı bıçağı çıkararak Mukadder K'ye saldıran Abdurrahman A. talihsiz kadını bacağından yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahelenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan Abdurrahman A. ise kısa süre sonra polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.